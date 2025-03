El actual conductor de ‘Good Time’, Mario Irivarren, reveló que su carisma y su personalidad cautivadora le facilitaron enfrentar el “contraste de dos mundos” durante su relación con la modelo Alondra García Miró, la cual tuvo lugar hace más de una década.

Luego que Mario Irivarren en su podcast de YouTube recordara con cierto cariño, su pasada relación con Alondra García Miró, fue consultado sobre las diferencias sociales entre ambos y cómo llegaron a sobrellevarlas mientras fueron pareja.

PUEDES VER: Mario Irivarren rompe su silencio y responde si mantiene comunicación con Alondra García Miró

Mario Irivarren sobre las clases sociales

En una reciente entrevista con ‘Más espectáculos’, Mario Irivarren mencionó que nunca tuvo inconvenientes en las diferencias sociales en su relación con Alondra García Miró e incluso, bromeó resaltando que le llegó a parecer divertido.



“Ella viene de una clase social alta y yo vengo de una clase social baja. Es un contraste de dos mundos bien interesante, pero bien divertido además. Cuando lo tomas con lo pintoresco del caso, es muy divertido”, resaltó ante las cámaras.

Según lo que detalló Mario Irivarren sobre este tema, las diferencias sociales no marcaron su relación con Alondra García Miró, aunque sí fueron muy evidentes. El chico reality recordó un viaje a Estados Unidos, en el que enfrentó una divertida barrera idiomática.

“No sabía inglés y, cuando sus amigas hacían comentarios en inglés, yo me reía simplemente para no desentonar, aunque no entendía ni una palabra de lo que estaban hablando”, agregó entre risas.

PUEDES VER: Mario Irivarren sorprende al contar incómodo incidente en su relación con Alondra García Miró

La particular anécdota de Mario Irivarren

Por otro lado, Mario Irivarren recordó cuando Alondra García Miró la invitó a la fiesta de una de sus amigas de colegio, pero terminó sintiéndose completamente fuera de lugar.

“Era un choque de mundos bien pend*. Una vez me llevó a una reunión de sus amigas del cole, llegué a una mansión, yo me sentía como Will Smith cuando llega a Bel-Air. ‘Bien bacán el condominio’ y ella me dijo: ‘¿qué condominio?, es la casa’. Fue interesante, de todo se aprende. Yo siempre he sabido resolver las situaciones, creo que lo que me caracteriza es que tengo rapidez, picardía y agilidad mental para saber resolver todo en el momento”, concluyó en su entrevista.