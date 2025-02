Migrar a otro país en busca de mejores oportunidades no siempre es un camino fácil, y la reconocida actriz peruana Leslie Stewart lo vivió en carne propia. La artista nacional ofreció una entrevista al programa de Milagros Leyva y reveló un episodio poco conocido de su vida en el extranjero. Antes de retomar su carrera artística, tuvo que desempeñarse en un rubro completamente diferente y lejos de los reflectores. "Era la men de los techos", confesó.

Radicada en Miami, Stewart tuvo que enfrentarse a un entorno exigente y competitivo, lo que la llevó a desempeñar trabajos fuera de su área profesional. Su testimonio, lejos de mostrar debilidad, evidenció su fortaleza y determinación para salir adelante en un país extranjero.

¿Qué sorpresivo trabajo tuvo Leslie Stewart en Miami?

Durante una conversación con el programa 'Vida y milagros', Leslie Stewart contó detalles inéditos sobre su experiencia laboral en Miami. La actriz, recordada por su participación en exitosas producciones como 'Mil oficios', 'Ven baila quinceañera' y 'Los Vílchez', confesó que antes de volver a actuar en Estados Unidos, trabajó en el sector de la construcción.

"Antes de actuar, trabajé en construcción. Era ‘la men de los techos’ y después era ‘la men de los pisos’", reveló. Según detalló, su labor consistía en la instalación de techos y pisos en diversas edificaciones, una actividad que implicaba esfuerzo físico y largas jornadas. "Cuando la gente me dice: ‘Ay, qué pituca, qué rubiecita’, les respondo: 'Señores, yo me ponía mis rodilleras, mi casco y, arrodillada, colocaba los tiles en los baños'", explicó.

A pesar de la dureza del trabajo, Leslie Stewart destacó que la remuneración era favorable y que la experiencia le dejó grandes aprendizajes. "Me encantaba retirar el wallpaper del lugar donde me contrataban; le aplicaba spray, lo limpiaba y lo dejaba listo. También trabajaba en los techos. Formaba parte de una empresa y me pagaban bien", afirmó.