El pasado jueves 10 de octubre, Johanna San Miguel fue invitada al programa 'Mande Quien Mande' (MQM). Durante su aparición, la reconocida actriz y conductora se unió a las críticas que miles de peruanos han expresado por la inseguridad y las extorsiones constantes que afectan a la población. San Miguel no dudó en cuestionar la gestión de la presidenta Dina Boluarte y la eficacia del gobierno frente a estos problemas.

En su intervención, San Miguel expresó: “Es horrible. Y eso que nosotros estamos en una posición privilegiada, porque estamos aquí y tú tienes tu carro y vienes hasta acá y, bueno, mal qué bien, estás rezando que no te pase nada. Pero y las otras personas y las señoras que están en su bodega, que viven del día a día. Yo digo, de verdad, o sea, y pónganse a pensar, ¿a quién le conviene todo esto? ¿Por qué no hacen algo? ¿Por qué el ladrón? ¿Por qué el violador? ¿Por qué el sicario? Es como si tuviera más poder que nosotros mismos ¿Dónde estamos?”.

Johanna San Miguel arremete contra el Gobierno por paro de transportistas

La popular 'Queca' también arremetió contra las autoridades del país, específicamente contra la presidenta Dina Boluarte. “¿Tenemos presidenta en este país? Pregunto, ¿tenemos un poder ejecutivo? (Bueno, el primer ministro dice que todo está tranquilo) Sí, yo no, yo no veo que está tranquilo para nada”, precisó.

San Miguel agregó que la presencia de las fuerzas armadas en las calles durante el paro de transportistas demuestra que los problemas están lejos de ser resueltos. “Obviamente vas a decir que todo está tranquilo porque obviamente esa es la buena publicidad que tienes que hacer, pero con todo respeto, con toda la gente, la verdad es que, si tiene que salir las fuerzas armadas a la calle, es que no todo está tranquilo, pues”, sentenció.

Maria Pía Copello critica la falta de acciones del Gobierno

María Pía Copello, conductora del programa, también expresó su indignación sobre la situación actual del país. "A eso hemos llegado, a normalizar toda esta situación, a que realmente, sintamos que no podemos recurrir a nadie (¿A dónde vamos a exigir quién?)", comentó.

San Miguel no solo criticó la gestión del gobierno, sino también la ineficacia de los servicios de atención ciudadana. Denunció que la línea de ayuda para denunciar delitos no está funcionando: “No, y hablaban de una línea que, ya para indignación total, una línea que habían habilitado, que llama a la gente para denunciar y no está habilitado. No te contesta nadie (¿Estás hablando en serio?) Sí, sí, sí, sí”.

Resumen: Johanna San Miguel arremete contra Dina Boluarte por paro de transportistas

Críticas por Inseguridad: Johanna San Miguel criticó la gestión de la presidenta Dina Boluarte en el programa "Mande Quien Mande", destacando la inseguridad y las extorsiones constantes que afectan a la población peruana.

Cuestionamiento al Gobierno: San Miguel expresó su frustración con la pregunta retórica "¿Tenemos presidenta?" y criticó la falta de acción efectiva del gobierno para resolver los problemas de seguridad.

Presencia Militar: La actriz mencionó que la presencia de las fuerzas armadas en las calles durante el paro de transportistas indica que los problemas no están siendo resueltos adecuadamente.

Indignación de María Pía Copello: La conductora María Pía Copello también expresó su indignación por la situación actual del país y la falta de respuestas efectivas del gobierno.