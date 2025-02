Las tensiones entre Jackson Mora y Tilsa Lozano están al límite luego de que se hicieran públicas acusaciones de infidelidad contra el luchador peruano. El origen de la controversia radica en un informe emitido por el programa 'Magaly TV, la firme', en el que un exsocio colombiano, Andrés Rodríguez, aseguró tener pruebas de que Mora había mantenido una relación extramarital con una mujer en Colombia.

Tras estas acusaciones, la participante de 'El gran chef famosos', Tilsa Lozano, no tardó en tomar una drástica decisión: eliminó todas las fotos y recuerdos con su esposo en su perfil de Instagram, lo que hizo aún más evidente la tensión en su relación.

El enigmático mensaje de Jackson Mora

A pesar de las especulaciones, Jackson Mora reaccionó a los rumores de manera contundente, negando las acusaciones y defendiendo su relación con Tilsa Lozano. En un intento por aclarar la situación, el luchador recurrió a sus redes sociales para compartir un peculiar mensaje que muchos usuarios interpretaron como dirigido a su esposa. “Cuando uno está enojado, no tiene que hacer nada. Eso es amor propio, porque sabes que te vas a poner en riesgo y porque, para decir las cosas, un poco después siempre hay tiempo. Pero para borrar lo que dijiste, no”, expresó en un video publicado poco después de que Tilsa eliminara las fotos de su perfil, dejando entrever una fuerte indirecta hacia la exmodelo.

Jackson Mora defiende su relación con Tilsa Lozano

Por otro lado, ante los señalamientos, Jackson Mora no se quedó callado y defendió con firmeza su honor. En una entrevista con 'Magaly TV, la firme', el luchador reaccionó visiblemente molesto, desestimando las declaraciones de su exsocio. “¿Cómo le puedes hacer caso a ese h****?”, expresó, dejando claro que no le da credibilidad al testimonio de Rodríguez. Además, Mora aseguró que nunca ha sido infiel a Tilsa Lozano, destacando que ella conoce cada uno de sus movimientos y que no hay secretos entre ellos.