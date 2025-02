Magaly Medina presentó en su programa un informe en el que el empresario colombiano Andrés Rodríguez aseguró que Jackson Mora, esposo de Tilsa Lozano, le fue infiel con “una mujer voluptuosa” en Colombia meses atrás. Además, afirmó haber encontrado “restos de preservativos” en la habitación donde Mora se hospedaba. La noticia causó revuelo, ya que la exmodelo peruana y el exdeportista parecían llevar un matrimonio estable tras casarse en noviembre de 2022.

Ante estas acusaciones, el equipo de ‘Magaly TV: la firme’ abordó a Mora en plena vía pública, quien no dudó en defenderse a sí mismo y a su matrimonio. Con firmeza, aseguró que nunca le fue infiel a Tilsa y que su esposa “sabe todos sus pasos”.

Jackson Mora le responde a empresario colombiano

Jackson Mora rompió su silencio ante las cámaras de Magaly Medina tras ser acusado por el empresario colombiano y exsocio, Andrés Rodríguez, de serle infiel a su esposa Tilsa Lozano. Visiblemente molesto, arremetió contra él: “Es un retrasado mental, ¿cómo le puedes hacer caso a ese hu…?”, dijo de manera contundente.

Frente a las acusaciones de infidelidad, Jackson Mora negó rotundamente haber engañado a Tilsa. “No, nunca. Si ella sabe todos mis pasos, es mi esposa. Nunca le he sido infiel”, declaró con firmeza, asegurando que no hay nada que ocultar en su relación con Lozano. Además, cuando se le preguntó si su esposa estaba al tanto del informe que se emitiría en ‘Magaly TV: la firme’, Mora respondió tranquilo: “Ya me irá a decir algo cuando la vea, no la he visto todavía”.

Jackson Mora asegura que su matrimonio con Tilsa marcha bien

El equipo de Magaly TV también le consultó sobre la presunta presencia de ‘residuos de preservativos’ en la habitación de Mora, como aseguró el empresario colombiano. “En un hotel, ¿qué tiene que hacer en el cuarto? O sea, es un poco de lógica también, ¿no?”, contestó con sarcasmo.

Jackson Mora finalmente dejó en claro que su relación con Tilsa Lozano no se ve afectada. “Todo bien, es mi esposa, todo está excelente”, afirmó con seguridad, disipando cualquier duda sobre el estado de su matrimonio.