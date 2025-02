Paco Bazán y la cantante de Corazón Serrano, Susana Alvarado, han protagonizado una de las historias de amor más comentadas de la televisión peruana en los últimos tiempos. Recientemente, fueron captados en una cita romántica en San Isidro. Además, semanas atrás se intercambiaban besos en la mejilla, abrazos y cómplices miradas mientras Paco la entrevistaba en su programa ‘El Deportivo en Otra Cancha’. Asimismo, el exfutbolista ha comenzado los trámites de su divorcio con Janice, con quien estuvo casado más de 20 años.

Sin embargo, la llamada ‘Morena de Oro’ ha negado rotundamente tener una relación con el presentador de ATV, a pesar de que muchos creían lo contrario. Estas declaraciones parecieron sorprender y afectar al conductor, quien, visiblemente tocado, compartió palabras sensibles cuando le preguntaron por Susana Alvarado.

¿Qué respondió Paco tras las declaraciones de Susana negando tener algo con él?

Las declaraciones de Susana Alvarado, integrante de Corazón Serrano, que dio días atrás, se han vuelto virales. En un concierto, la cantante afirmó que seguía completamente soltera, a pesar de haber sido vista en varias salidas con Paco Bazán. Estas palabras parecen haber tocado una fibra sensible en el presentador de ‘El Deportivo en otra Cancha’, quien, en una reciente edición de su programa, se refirió a la artista de una forma distinta a como acostumbra.

Sus invitados, los cantantes Susan Ochoa y Jayro Tafur, no dudaron en preguntarle a Paco sobre su salida con Susana del otro día. "¿Cómo estuvo la primera cita?", preguntó el imitador de Dyango. Paco, algo incómodo, respondió: “Fue una reunión muy agradable”. Sin embargo, al notar la insistencia, el exfutbolista no tardó en dar una respuesta tajante, dejando claro que no quería profundizar más en el tema.

“Somos dos personas solteras. Tengo 14 años en este negocio y jamás he abierto las puertas de mi corazón. Nunca he contado mi historia personal. En estos últimos años, tuve licencia en este humilde show y conté un poco de mi vida privada. Pero aprendí la lección: cuando uno abre una puerta, permite que mucha gente que uno no quiere que ingrese lo haga. Entonces, lo que puedo decir es que a las pruebas me remito, ni pi, ni ja. ¡Sigamos disfrutando!”, sentenció Paco.