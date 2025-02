Magaly Medina ya no cree que Edison Flores sea el 'último romántico'. Foto: Magaly ATV

En el programa estreno de ‘Magaly TV, la firme’, se mostraron imágenes de Edison Flores disfrutando en un yate con amigos y mujeres desconocidas, por lo que Magaly Medina no dudó en comentar que el futbolista ya no mantiene su imagen de ‘hombre hogareño’.

Las imágenes compartidas en el programa ‘Magaly TV, la firme’ han generado un sinfín de rumores en torno al matrimonio entre Edison Flores y Ana Siucho. Durante un paseo en altamar, el futbolista fue visto en compañía de varias amigas, mientras su esposa se encontraba en Estados Unidos. Esta situación ha suscitado interrogantes sobre la situación actual de su relación.

Magaly Medina ya no cree en Edison Flores

Todo indicaría que Edison Flores y Ana Siucho no están atravesando el mejor momento de su relación, ya que, a pesar de haber sido visto juntos viajando a Estados Unidos, el jugador se regresó al día siguiente. El reportaje de ‘Magaly TV, la firme’ mostró el registro migratorio de ‘Orejitas’, además de evidenciar cómo disfrutaba de una reunión en un yate con un grupo de amigos y chicas desconocidas.

“Y la esposa en Estados Unidos, él juerguea. ¿Qué se iba uno a imaginar hace unos años?, a este hombre mientras la esposa la va, la deja y se regresa a Lima al día siguiente. Se va a altamar donde hay una reunión, donde hay varias chicas”, expresó Magaly Medina tras el reportaje.

Edison Flores, el pasado sábado, aprovechó para festejar en un yate junto con amigos y algunas jovencitas, por lo que Magaly Medina aseguró que el popular ‘Orejitas’ ya había perdido su imagen de hombre devoto a su familia.



“Le gusta salir, divertirse, salir solo con sus amigos... ya no es la imagen de hombre devoto, no es ejemplo de hombre hogareño, el último romántico (...) con cuatro jovencitas él juerguea. Puede ser una reunión, no vemos nada de malo. La cuestión es que te expones donde hay chicas, si eres un hombre casado, ¿qué tendrías que estar haciendo ahí?”, se cuestionó la ‘Urraca’.

¿Ahora prefiere las fiestas?

Por otro lado, Magaly Medina resaltó que no es la primera vez que Edison Flores disfruta de alguna fiesta sin la presencia de su esposa Ana Siucho.

“A este ‘Orejitas’ ya le gusta salir, le ha encantado la noche, está viviendo una temporada de su vida que ya no quiere ser amoroso y hogareño, le gusta la buena vida. De repente, recién ha descubierto que quiere divertirse; lástima que ya está casado. ¿Qué dirá Ana Siucho?”, concluyó la conductora de televisión.