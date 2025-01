Edison ‘Orejas’ Flores fue captado junto a su esposa, Ana Siucho, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez este jueves 30 de enero, poco después de disputar el partido entre Universitario de Deportes e Inter Miami. Su viaje generó especulaciones debido a los rumores de crisis matrimonial que los han rodeado en las últimas semanas.

Sin embargo, al ser abordados por las cámaras de 'Amor y fuego', la esposa del jugador aclaró que siguen juntos y que su relación no se ha visto afectada por comentarios externos. Además, desmintió que su viaje a Estados Unidos sea una mudanza definitiva.

Ana Siucho aclara su relación con Edison Flores

En diálogo con el reportero del programa, Ana Siucho dejó en claro que su matrimonio con Edison Flores sigue estable y que su viaje no tiene otro propósito más que el descanso. “(¿Van a estar más unidos que nunca?) Así es. (¿Lo amas?) Claro que sí”, afirmó con seguridad.

Asimismo, la médico fue consultada sobre la polémica generada en torno a Andrés Hurtado, quien previamente lanzó comentarios sobre su matrimonio. No obstante, restó importancia al tema y aseguró que su relación no se vio afectada. “La verdad que yo prefiero no hablar de eso. Como pareja no nos afectó, pero ya, gracias, igual por preguntar”, manifestó.

'Orejas' Flores se pronuncia sobre su viaje con Ana Siucho

Por su parte, Edison Flores evitó hacer declaraciones extensas sobre su relación, pero al escuchar los comentarios de su esposa, esbozó una sonrisa. Al ser consultado sobre su regreso a Perú, el futbolista respondió en tono de broma: “No, ya no regresamos”, generando risas entre los presentes.

El viaje del ‘Orejas’ y Ana Siucho parece haber dejado en claro que la pareja sigue unida, pese a las especulaciones que han circulado en los últimos meses.