El conocido futbolista Edison Flores fue captado junto a su esposa, Ana Siucho, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez tras el partido de Universitario de Deportes contra Inter Miami el pasado 29 de enero. La pareja, que había sido blanco de rumores sobre una posible separación, desmintió cualquier crisis y dejó en claro que su relación sigue firme.

Ambos fueron abordados por las cámaras de 'Amor y fuego' mientras esperaban su vuelo a Estados Unidos. Durante la conversación, Ana Siucho descartó que su viaje sea una mudanza definitiva y explicó por qué no asistió al estadio Monumental a alentar a su esposo en el amistoso internacional.

Ana Siucho explica su ausencia en el partido de Universitario

Al ser consultada sobre su ausencia en el duelo entre Universitario e Inter Miami, Ana Siucho aclaró que su prioridad es el bienestar de sus hijas. “No, tengo dos hijas chiquitas, muy tarde ya”, explicó. A pesar de no haber estado en el estadio, destacó el desempeño del equipo. “(¿Buen partido?) Sí, muy bueno”, agregó.

Asimismo, reafirmó que su matrimonio con Edison Flores sigue estable y que ambos atraviesan un buen momento. “[¿Van a estar más unidos que nunca?] Así es. [¿Lo amas?] Claro que sí”, afirmó la médico, despejando cualquier duda sobre su relación.

Ana Siucho evita hablar sobre Andrés Hurtado

Otro de los temas que se le consultó a Ana Siucho fue el conflicto de su familia con Andrés Hurtado y si estos problemas legales habían afectado su matrimonio con 'Orejas'. Sin embargo, la esposa del futbolista prefirió mantenerse al margen.

"La verdad que yo prefiero no hablar de eso. Como pareja no nos afectó, pero ya, gracias, igual por preguntar", respondió, dejando en claro que no permitirá que la polémica interfiera en su vida matrimonial.