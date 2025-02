Tras su paso por ‘El gran chef famosos’, Jimmy Santi se animó a confesar cuál fue el verdadero motivo de su salida del programa culinario, pues detalló que llegó a escuchar cómo uno de los jurados quería eliminarlo sin haber probado su platillo primero.

En una entrevista con un podcast digital, Jimmy Santi se animó a contar la verdad detrás de su participación en ‘El gran chef famosos’, mencionando que su abrupta salida se debió a un ‘complot’ en su contra por parte de uno de los jurados de la competencia de cocina. Esta injusticia habría motivado al cantante a preferir abandonar el programa.

Jimmy Santi y su razón para abandonar ‘EGCF’

Este lunes 3 de febrero, Jimmy Santi fue el invitado del podcast ‘Nadie se salva’, donde le consultaron el motivo por el que decidió retirarse de ‘El gran chef famosos’. Fue ahí donde el cantante detalló que escuchó una conversación entre los jurados de la competencia culinaria y descubrió que iban a descalificarlo injustamente.

“Está bien que me lo pregunte. Corte para almorzar, pero yo había hecho un plato rico y me quedé en los pasillos donde había una televisión. ¿Y qué crees que escucho? El gordo, ese asqu***, Javier (Masias) se llama, ¿no? Llama a la chica. Fulano de tal, ven, ¿cómo va la puntuación? Primero fulano, segundo y tercero Jimmy Santi. Ah, no, Jimmy no puede ser tercero, ya estamos casi a la final, dijo. No, hay que bajarle un punto cada uno, ¿les parece?”, detalló al inicio sobre lo que escuchó aquel día.

Poco después, Jimmy Santi mencionó que se quedó muy impresionado al escuchar dicha ‘estrategia’ por parte de Javier Masías, lo que terminó molestándolo.

“Cuando volvieron de almorzar, para comenzar el segundo plato, había una señora, también productora, que me dice: ‘¿Qué pasó, Jimito? Tú que eres tan amable, tan simpático, ¿por qué estás así?’. Quieres saber, vamos afuera, le dije, porque en el estudio no me gusta gritar. Hice el segundo plato, llegué y estábamos los 4”, añadió sobre su anécdota.

Jimmy Santi decidió retirarse tras la impactante revelación

Luego de descubrir que querían bajarle un punto cada uno de los jueces, Jimmy Santi decidió que era mejor retirarse del programa para no tener que soportar ese tipo de situaciones.

“El señor presentó su plato y a la hora del mío hice así y cuando iban a tocarlo, no lo toquen, les dije, me permite decir, tengo algo que decir. Y, bueno, hablé. Bueno, yo soy mayor ya, estoy cansado y es demasiado esfuerzo para mí, así que me retiro. Todos se quedaron así. Está en YouTube. Nunca me dijeron que (mi plato era un asco). Yo sabía cocinar, cocino bien”.