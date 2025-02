La popular actriz de cine para adultos, Marina Gold, dejó a todos sus seguidores sorprendidos con una inesperada confesión sobre su vida personal. La joven manifestó que no descarta la posibilidad de ser madre, aunque estableció una condición fundamental para considerar esta opción.

A pesar de que Marina Gold aún no tiene una relación estable, la joven no se ha cerrado a la posibilidad de formar una familia en el futuro, pero dejó en claro que solo tomará esta importante decisión en su vida cuando encuentre a la persona indicada. Además, la joven actriz confesó que es difícil conseguir pareja por su trabajo y porque es exigente.

¿Marina Gold planea ser madre?

Durante su entrevista con el programa ‘Contra el tráfico’, Marina Gold dio a conocer que constantemente recibe comentarios de personas que le aseguran que, por su trabajo, nunca podrá tener una relación estable. Ante ello, la actriz de cine para adultos confesó que incluso empresarios y algunos famosos han mostrado interés en conocerla.

“Hay mucha gente que me dice que no voy a encontrar a nadie. La verdad es que mucha gente me escribe a diario. Y no son solamente ‘jeropas’. Te lo juro. Hay grandes empresarios en el mundo a los que no les importa lo que digan en redes sociales”, explicó la joven inicialmente en el podcast radial.

En esa misma línea, el conductor Ricardo Rondón le consultó a Marina Gold si tiene planes de formar su familia en algún momento, a lo que ella respondió que, por el momento, no busca tener hijos, aunque no descarta esta idea.

“Sí (me gustaría tener hijos alguna vez). O sea, no está en mis planes porque todavía no tengo esposo. Quizá, si llega una persona correcta, puede ser”, aclaró tajantemente.

¿Marina Gold se ha enamorado?

Por otro lado, Marina Gold también fue consultada sobre su vida amorosa y cómo su trabajo ha influido en encontrar el amor, a lo que ella confesó que ha sido complicado, aunque también porque es muy exigente con sus pretendientes.

“Creo que es muy difícil. Realmente, no he encontrado a nadie que me llame la atención, así como para que yo diga: ‘puede ser mi pareja’. Simplemente, las personas con las que he tenido algún contacto han sido cortas. Pero creo que es muy difícil porque soy exigente. Sinceramente, si a alguien no le gusta mi trabajo, no está en el mapa para mí”, detalló.