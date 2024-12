Ana Siucho y Edison Flores han demostrado una vez más la solidez de su matrimonio al celebrar su quinto aniversario de bodas. La pareja, que ha estado bajo el escrutinio público debido a rumores de separación e infidelidad, dejó claro que su relación sigue siendo fuerte. La presencia de ambos en un matrimonio reciente, donde fueron fotografiados juntos, disipó las especulaciones sobre una posible ruptura.

Edison Flores, conocido futbolista de Universitario, respondió con firmeza a las preguntas sobre su estado marital en una entrevista reciente, afirmando: "Sí, sigo con mi esposa", acompañado de una amplia sonrisa. Esta afirmación fue suficiente para calmar los rumores de ruptura que circulaban sobre su relación.

¿Qué dijo Grasse Becerra sobre el matrimonio de Ana Siucho y Edison Flores?

La noticia del aniversario no pasó desapercibida para Grasse Becerra. A través de la cuenta de 'Instarándula', manejada por el periodista Samuel Suárez, la modelo envió un mensaje en el que reafirma su postura sobre la relación de Edison Flores y Ana Siucho. En su mensaje, Becerra comentó: “Jijiji. Le dije, ellos no terminaron. Nadie me creía, todo un floro de Anita, esa chica. Ay... yo la pensé más inteligente”. Este comentario se suma a una serie de enfrentamientos entre Becerra y Siucho, quienes tuvieron una pelea en redes sociales semanas atrás, cuando la modelo acusó a la doctora de trabajar ilegalmente en Estados Unidos.

La presencia de Ana Siucho y Edison Flores en una reciente boda, capturada por una invitada y compartida en Instagram, refleja la unidad y complicidad de la pareja. A pesar de las amenazas de extorsión que llevaron a Siucho a viajar a Estados Unidos y la falta de publicaciones en redes sociales, la pareja ha logrado mantener su relación alejada de los escándalos. Este contexto, junto con las declaraciones de Edison Flores, ayuda a entender la dinámica de una relación que ha sido objeto de especulación pública, pero que sigue demostrando su fortaleza.