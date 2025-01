Ethel Pozo ha regresado a las redes sociales tras su operación de reducción de busto, un procedimiento que decidió realizar debido a las molestias físicas que sufría por el tamaño de su busto. La conductora de televisión había estado lidiando con dolores constantes en su columna y cuello, lo que la llevó a tomar la decisión de someterse a la cirugía. Aunque la intervención fue un paso importante para mejorar su calidad de vida, la hija de Gisela Valcárcel confesó que el proceso de recuperación no ha sido fácil y aún se encuentra en una etapa delicada.

En su más reciente mensaje en Instagram, Ethel Pozo compartió con sus seguidores que se encuentra en recuperación, pero que aún no se siente bien por completo. La actriz aprovechó para expresar su gratitud por el apoyo de sus fans, quienes le han enviado mensajes de cariño durante estos días difíciles.

¿Cuál fue el mensaje de Ethel Pozo?

A pesar de los desafíos en su proceso de recuperación, Ethel Pozo ha mantenido una actitud positiva, destacando que el proceso requiere mucha paciencia. En su mensaje más reciente, Pozo expresó que aunque no se siente completamente bien, sigue siendo optimista. “Tengo muchas cosas que contarles sobre el proceso y si lo pongo en dos palabras: paciencia (algo que no tengo ni he tenido nunca) y buen humor, eso sí siempre", compartió en sus historias. Además, comentó que debido a la cirugía, no ha podido disfrutar del verano como hubiera querido, pero espera estar más activa en las redes en los próximos días.

Motivos de la operación de Ethel Pozo

Ethel Pozo había explicado previamente los motivos que la llevaron a tomar esta decisión. La conductora confesó que los dolores en su columna y cuello se habían vuelto cada vez más intensos, lo que hizo que la operación fuera una necesidad para mejorar su bienestar físico. En sus publicaciones anteriores, Pozo mencionó que había considerado los pros y los contras de la cirugía junto a su familia antes de tomar la decisión. “Lo decidí, lo analicé por mucho tiempo y me voy a realizar una cirugía para reducir el tamaño de mi busto. Lo comparto porque sé que muchas mujeres quizás también lo están pensando”, afirmó en su post.