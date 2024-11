La conocida conductora de televisión Ethel Pozo y su esposo, el director de series Julián Alexander, decidieron tomarse una pausa de sus ocupadas agendas en Perú para disfrutar de un viaje a Jamaica, un destino paradisíaco en el Caribe. Esta escapada tuvo como propósito principal celebrar su aniversario de bodas, una fecha que, según reveló la presentadora de la pantalla chica, no habían podido conmemorar debido a sus múltiples compromisos laborales.

Ethel Pozo hace confesión sobre su esposo Julián Alexander

A través de sus redes sociales, la conductora de 'América hoy' compartió detalles del viaje con sus seguidores, mostrando su alegría por finalmente poder celebrar junto a su pareja. “Un año lleno de emociones, proyectos y mucho trabajo. Ahora por fin llegó el descanso. Aniversario atrasado, pero aquí estamos”, escribió Ethel en una de sus historias de Instagram.

La pareja eligió hospedarse en un exclusivo hotel de Jamaica, cuya infraestructura y servicios de lujo fueron destacados en varios clips publicados por la presentadora. Las imágenes incluyeron vistas panorámicas del mar Caribe, cenas románticas y momentos de relajación, reflejando lo especial de esta ocasión para ambos.

Entre los detalles compartidos durante su viaje, uno en particular capturó la atención de los seguidores de Ethel Pozo. La conductora reveló un aspecto curioso sobre su relación con Julián Alexander, relacionado con la paciencia que él demuestra hacia ella.

“Mi esposito tiene que tener mucha paciencia porque me gusta que me tome miles de fotos”, admitió Pozo en uno de sus videos.Julián Alexander ha demostrado un compromiso sólido no solo con Ethel Pozo, sino también con su familia. En varias ocasiones, se ha visto al director compartiendo momentos especiales con las hijas de Pozo, consolidándose como un padrastro atento y cercano.