Jefferson Farfán no solo dio de qué hablar durante su etapa como futbolista, sino que alejado de las canchas también da titulares. En esta ocasión, el exfutbolista de Alianza Lima apuntó su artillería contra Luis Guadalupe, su tío, y afirmó que no es hincha de Universitario, tal como él mismo lo confesó años atrás, sino que se hace fanático de cualquier equipo “donde le paguen”. Esto causó revuelo entre algunos hinchas ‘cremas’, quienes ven en el ‘Cuto’ a una figura emblemática de la institución.

Estas palabras de la ‘Foquita’ no tardaron en obtener respuesta, pues el ‘Cuto’ Guadalupe se comunicó rápidamente con su sobrino a través de una videollamada. En dicha comunicación, el espigado exdefensor confrontó a Farfán y le señaló que ya estaba “harto”, lo que generó las risas entre todos los presentes en la entrevista.

‘Cuto’ Guadalupe le responde en vivo a Jefferson Farfán

Durante una entrevista para el canal en Kick del streamer Cristorata, Jefferson Farfán mencionó que su tío, el ‘Cuto’ Guadalupe, es el “infiltrado” de su familia, pues es el único hincha de Universitario. No obstante, también aseveró que él se hace hincha de cualquier equipo donde haya jugado, ya que “donde le paguen está feliz”.

“Toda mi familia es aliancista, pero el ‘Cuto’ es el único infiltrado”, indicó la ‘Foquita’, quien, ante la pregunta de si su tío es hincha del Juan Aurich, respondió: “‘Cuto’ es de todos los equipos, donde le paguen, él está feliz. Metió como 14 autogoles”, dijo entre risas el exfutbolista del Schalke 04.

Frente a esta broma, Luis Guadalupe no se quedó callado y de inmediato se comunicó por videollamada con su sobrino y se sumó durante unos minutos a la transmisión. El ‘Cuto’ se animó a confrontar a Farfán y le respondió por querer dejarlo mal ante la hinchada del club de sus amores.

“¿Puedes parar ya? Ya estoy harto de verte por todos lados”, apuntó Guadalupe, lo que desató la carcajada no solo de la ‘Foquita’, sino también de Cristorata y de los asistentes a la entrevista, la cual se llevó a cabo en la casa del ex 10 de la selección peruana.

Jefferson Farfán reveló que Jean Ferrari lo quiso fichar para Melgar

En otro momento de la conversación, Jefferson Farfán aseguró que Jean Ferrari, actual administrador de Universitario, lo llamó para convencerlo de que fiche por Melgar. Sin embargo, en aquel momento ‘Jeffry’ se encontraba jugando para el Al-Jazira de los Emiratos Árabes Unidos, equipo donde su salario era muy alto, y, cuando le dijo a Ferrari lo que quería cobrar, dejó de insistir.

“Jean Ferrari me habló para ir a Melgar. Fue cuando yo estaba jugando en Dubai. Dónde m*** me voy a mover de Dubái al Melgar. Le dije: ‘Ferrari no seas pen***, ¿me vas a pagar lo que me pagan en Dubái?’. Me dijo: ‘Jefferson dime los números’, me vendió humo. Le dije los números y me bloqueó”, recordó Farfán entre risas.