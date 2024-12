Los reporteros de 'Magaly TV, la firme', conocidos como los 'urracos', han compartido sus opiniones sobre la reciente suspensión de los programas en vivo del canal de YouTube 'No Somos TV', dirigido por Jorge Luna y Ricardo Mendoza. Según declaraciones de los periodistas Gianfranco Pérez, John Tirado y Otto Díaz, esta decisión estaría vinculada a varios factores, entre ellos la baja audiencia de los espacios digitales y los escándalos que habrían involucrado a algunos de los conductores, como Tato Luna.

'Urracos' de Magaly se pronuncian sobre salida del aire de 'No somos TV'

John Tirado comentó que los conductores Jorge Luna y Ricardo Mendoza se encuentran molestos debido a las críticas que han recibido en el chat en vivo del programa 'Hablando huevadas', donde los usuarios han señalado que el contenido de su canal de streaming se está pareciendo demasiado al formato tradicional de la televisión. “Sé que Jorge y Ricardo están molestos porque la gente en el chat les comenta que su canal de streaming está siendo muy televisado. Creo que necesitan reestructurar...”, expresó Tirado en su canal de YouTube 'Puro floro'.

Por su parte, Otto Díaz reveló que los conductores habrían recibido la noticia de la suspensión de manera inesperada. Según su versión, 'No somos TV' fue “cerrado” sin una explicación clara sobre los futuros cambios, ni detalles sobre qué programas regresarían o qué conductores estarían involucrados. El 'urraco' agregó que, aunque aún no hay confirmaciones, los conductores ya sospechan que algunos de los espacios no regresarán. “Les han adelantado las vacaciones sin explicar quiénes regresarán ni cuál es el futuro de los espacios, pero ya sospechan que no todos volverán”, explicó Díaz.

En cuanto a las razones detrás de esta suspensión, Gianfranco Pérez destacó que la falta de auspiciadores sería una de las principales causas. Según Pérez, si 'No somos TV' hubiera mantenido una mayor cantidad de patrocinadores, no habrían tenido que cerrar sus programas en vivo. “Si tuvieran auspiciadores no cerrarían. Nosotros intentamos ir con nuestros patrocinadores, pero el precio que pedían era descomunal, más alto que en ATV”, aseguró.

A pesar de la suspensión de los programas en vivo, los urracos señalaron que el único espacio que tiene asegurado su regreso es 'Palabra de hincha', un programa deportivo que tiene fecha de retorno el 20 de enero. Gianfranco Pérez aseguró que este programa continuará con ajustes en los precios de los auspiciadores para garantizar su retorno. “Van a regresar la primera semana de enero con ajustes en el precio de los auspiciadores”, comentó Pérez.