'No somos tv' es liderado por programas como 'Hablando huevadas', 'chapa tu money', etc. Foto: Composición LR/Instagram

'No somos tv' es liderado por programas como 'Hablando huevadas', 'chapa tu money', etc. Foto: Composición LR/Instagram

Desde el miércoles 4 de diciembre, los seguidores de ‘No Somos TV’ se vieron sorprendidos al descubrir que los programas en vivo del canal, liderado por Jorge Luna y Ricardo Mendoza, dejaron de emitirse en su cuenta de YouTube. Este cambio ha generado especulaciones entre los fanáticos, ya que la producción aún no ha ofrecido una versión oficial sobre los motivos. Sin embargo, diferentes rumores sugieren que se trataría por lío de faldas

¿Por qué ‘No somos tv’ dejó de emitir en vivo?

Según el tiktoker Ric La Torre, las transmisiones del canal donde Cathy Sáenz es la productora general habrían sido suspendidas temporalmente debido al escándalo mediático que involucra a uno de sus conductores, Renato ‘Tato’ Luna. En un reciente video, Ric mencionó: “‘No Somos TV’ sigue sin salir al aire, al parecer se habrían ido de vacaciones forzadas, todo por el tema de Tato Luna”.

Además, el periodista Marco Sifuentes reveló en el espacio digital ‘Pitucos Marrones’ que su participación en el programa ¿Qué pasará ayer?, conducido por Loco Wagner, Renato Luna y Juan Carlos Vizcarra, fue cancelada de último momento debido a la suspensión del espacio. “Me iban a invitar al programa de Loco Wagner, estaba confirmado para mañana, pero me desinvitaron… Dicen que han cancelado el programa, que no se va a grabar”, compartió.

Desde el 3 de diciembre 'No somos tv' ha dejado de emitir programas en vivo. Foto: YouTube.

Cuál es la polémica que involucra a Renato Luna, uno de los conductores de No somos Tv

El escándalo que habría desencadenado esta situación estaría relacionado con Renato Luna, quien recientemente fue señalado por varias mujeres por enviarles mensajes coquetos a través de WhatsApp y una app de citas, incluso después de hacer oficial su relación con la influencer gastronómica María José Vigil, conocida como Majo con Sabor.

La usuaria Ghil Mendoza fue quien sacó a la luz una serie de capturas de pantalla y audios que dejaban ver interacciones comprometedoras entre ambos, lo que encendió la polémica. “Cuéntale que hasta el jueves me decías amor”, escribió una de las involucradas, revelando detalles de las conversaciones con Luna. Este incidente desató una avalancha de críticas en las redes sociales, poniendo en duda la reputación de Renato Luna y afectando la percepción general del canal.