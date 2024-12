El Cuarteto de Nos vuelve a Lima con su 'Tour Lámina Once 2024'. Foto: Composición LR

El Cuarteto de Nos vuelve a Lima con su 'Tour Lámina Once 2024'. Foto: Composición LR

La icónica banda uruguaya de rock alternativo, Cuarteto de Nos, está lista para regresar al Perú con un concierto que promete ser inolvidable. El grupo liderado por Roberto Musso se presentará este sábado 14 de diciembre en Costa 21, como parte de su 'Tour Lámina Once 2024'. Los fans aún tienen la oportunidad de adquirir entradas a través de Teleticket.

El Cuarteto de Nos ha forjado un vínculo especial con su audiencia peruana, conocido por su trato cercano y directo con los seguidores locales. "Es una emoción muy grande lo que nos pasa en cada show que hacemos en todos los países, pero en Perú todavía quizás más porque tenemos un trato muy directo con los fans", expresó Musso, reflejando la conexión única que la banda tiene con el público peruano.

¿Cuándo y dónde tocará el Cuarteto de Nos en Perú?

El esperado concierto del Cuarteto de Nos se llevará a cabo el 14 de diciembre en el escenario de Costa 21, un espacio ideal para disfrutar de la energía y creatividad de la banda. Las entradas para este evento aún están disponibles en Teleticket, pero se recomienda actuar rápido, ya que se espera un lleno total.

Cuarteto de Nos se presenta este 14 de diciembre en el Costa 21. Foto: Teleticket

Un vínculo especial con los fans peruanos

Musso destacó cómo los fans peruanos tienen una manera particular de vivir y expresar su pasión por la música del Cuarteto de Nos. "Esa sensibilidad a flor de piel que tienen, y cómo te cuentan cada historia de cómo conocieron determinada canción o cómo les influyó en una determinada decisión personal muy importante de sus vidas... es algo muy fuerte cuando me lo cuentan para mí también como compositor y para nosotros como músicos", explicó Musso.

La gira 'Lámina Once 2024' ha llevado al Cuarteto de Nos por toda América Latina y Europa, logrando sold out en todas sus presentaciones. Su disco 'Lámina Once' ha alcanzado cifras impresionantes, triplicando audiencias en reproducciones audiovisuales y consolidando su éxito internacional.

Un éxito internacional

El año pasado, el Cuarteto de Nos logró un sold out en Lima, dejando a muchos fans con ganas de más. Este 14 de diciembre, la banda regresa para satisfacer esa demanda y ofrecer una experiencia musical única. No te pierdas la oportunidad de vivir este evento espectacular y asegura tus entradas en Teleticket antes de que se agoten.