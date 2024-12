Noel Schajris: presenta su sexto álbum de estudio, este fin de semana, en Lima

Noel Schajris, el compositor e intérprete ganador del Latin Grammy, ya se encuentra en Perú para presentar su sexto álbum de estudio #SiempreLoSupe, este fin de semana, en un recital donde hará un recorrido a sus éxitos como solista, pero también a los clásicos de su recordado proyecto Sin Bandera.

Schajris lanzó el año pasado su sexto disco que tiene como primer sencillo el tema 'Que bonito', canción que ya está disponible en plataformas digitales tradicionales, mientras que el álbum se encuentra solamente en NoelSchajris.fan dentro de NS Music. El disco ya ha sobrepasado las ventas físicas y se ha convertido de los más escuchados en streaming, informó satisfecho el intérprete en sus redes sociales.

"Cuando presento un disco me enfrente al desafío de divertirme, el desafío de no repetir, de no aburrirme a mi mismo, el desafío de siempre tratar de descubrir nuevas profundidades o nuevos rincones de ese océano musical que tal vez no has podido explorar antes, siempre hay una exploración, siempre hay que salir de esa zona de confort. El desafío siempre es siempre dejar que fluya cuando estás en el agua, ahí es cuando ocurren cosas bastante mágicas", dijo hace unas semanas en entrevista con La República.

Considerado uno de los grandes cantautores de Latinoamérica y una de las mejores voces en español, Noel Schajris incluye en #SiempreLoSupe siete baladas románticas cuyas letras, arreglos y producción estuvieron a su cargo, bajo su disquera Dynamo Productions. Se incluyen los temas: S.M.D, Qué Bonito, Te Amo (Feat Molly Miller & Jeff Babko), Silencio (Feat Tony Levin), #SiempreLoSupe, Cómo Se Puede (Feat Dave Lvita) y Finalmente Pasó.

Schajris además es el primer artista latino en tener su propia APP de venta digital de su música, NS APP es la aplicación que sirve de plataforma para difundir sus canciones como solista y vender su disco por esta vía. Como empresario, desarrolla artistas emergentes como los colombianos Jesús Molina, Sugey Torres y el peruano Johnny Lau.

¿Dónde se presentará Noel Schajris?

El artista se presentará el sábado 7 de diciembre de 2024, a las 8.00 p.m., en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Entradas en Joinnus.