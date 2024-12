Néstor Villanueva es acusado de agresión por la madre de su expareja Greis Keren

Néstor Villanueva, expareja de Florcita Polo, enfrenta serias acusaciones por parte de la madre de su exnovia, la modelo Greis Keren. La señora, quien no dudó en señalar públicamente el comportamiento violento del cantante, aseguró que Villanueva agredió a su hija en más de una ocasión. De acuerdo con su relato, estas agresiones habrían sido motivadas por celos y el intento de evitar que la relación entre ambos terminara.

Madre de Greis Keren acusa a Néstor Villanueva de agredir a su hija

La madre de Greis Keren fue contundente al hablar de las agresiones. Según su testimonio, Néstor Villanueva golpeó a su hija en al menos cinco ocasiones. La señora afirmó: “El amor es ciego; ese hombre tiene que estar preso”. De acuerdo con la madre de la modelo, las agresiones fueron frecuentes, y se vieron motivadas por los celos de Villanueva, quien no quería que su hija pusiera fin a la relación. En una de sus intervenciones, la madre agregó: "Maltrataba mucho a mi hija. Ella quiere terminar, pero él no le deja".

Por su parte, Greis Keren no desmintió las graves acusaciones de su madre, pero ofreció una versión algo más matizada y trató de que su madre no diera más declaraciones. La modelo, visiblemente afectada, explicó que no presentó denuncias contra Néstor Villanueva, ya que no contaba con pruebas suficientes para respaldar sus denuncias. “Pregúntale a él, en su momento no hablé porque no quería que se hiciera más grande. No había pruebas para denunciarlo”, manifestó Greis.

La reacción de Néstor Villanueva

Al ser abordado por los periodistas, Néstor Villanueva ofreció una respuesta evasiva a las acusaciones, limitándose a afirmar que todo estaba tranquilo en su vida. Ante las preguntas sobre el supuesto escándalo armado frente a la casa de Greis, Villanueva se mostró reacio y negó cualquier comportamiento errático. “Todo está tranquilo”, comentó brevemente.

Sin embargo, cuando fue confrontado por Greis Keren, quien le cuestionó su actitud, Villanueva no dudó en acusarla de ser responsable de crear “un problemón”. Además, el cantante prometió presentar pruebas en su defensa, aunque no especificó qué tipo de pruebas mostraría ni cuándo. Sus palabras fueron tajantes: “Voy a mostrar pruebas en su momento”. Con esa respuesta, Villanueva concluyó la interacción, retirándose del lugar sin ofrecer más detalles.

Canales de ayuda

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, no dude comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Este cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.