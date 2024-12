Florcita Polo se destacó en la primera edición del certamen Miss Mundo Latina Perú 2024, el cual la coronó como Miss Turismo gracias a una emotiva respuesta durante la ronda final de preguntas. La hija de Susy Díaz impresionó al jurado al dedicar sus palabras a sus hijos y su familia, lo que la posicionó como una de las favoritas del público.

Además de la corona, la empresaria tendrá la oportunidad de viajar por todo el país y, según sus declaraciones, también a nivel internacional para impulsar el turismo y compartir la belleza de su tierra.

La respuesta de Florcita que la hizo ganadora del Miss Turismo

En la primera edición del certamen Miss Mundo Latina Perú 2024, Florcita Polo destacó con una emotiva participación que le valió el título de Miss Turismo. Durante la ronda de preguntas del TOP 7, que definió a las finalistas, la empresaria fue consultada sobre qué la motivó a participar en el concurso. Entre lágrimas y con voz entrecortada, respondió: “Lo que me motivó fueron mis pequeños, Adriano que está sentado y Stefano que no pudo venir. Toda mi familia siempre me motiva y una persona especial que me dijo: 'vamos con todo'”.

Esta respuesta, llena de sentimiento y sinceridad, conmovió al jurado y al público, asegurándole el segundo lugar en el certamen y el reconocimiento especial como Miss Turismo. Este título le permitirá desempeñar un rol importante en la promoción cultural y turística del Perú.

Florcita polo viajará por todo el mundo gracias a su triunfo

Tras recibir el título de Miss Turismo, Florcita Polo compartió su alegría en un video publicado en sus redes sociales, donde expresó su agradecimiento y emoción por el reconocimiento. Además de la corona, obtuvo la oportunidad de recorrer el Perú e incluso realizar viajes internacionales con el objetivo de impulsar el turismo nacional.

"Amores, lo logramos. Aquí está mi corona. Estoy muy feliz de representar al Perú y de cumplir mis sueños. Gracias, Perú. Gracias, Lima. Gracias, Ica", declaró emocionada. Con este triunfo, la hija de Susy Díaz reafirma su compromiso con la promoción cultural, dejando claro que su paso por el Miss Mundo Latina Perú 2024 fue más que un logro personal: es una plataforma para destacar las riquezas del país ante el mundo.