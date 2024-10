Madre de Angie Jibaja niega embarazo de su hija y revela grave motivo: “Ella no puede”

Las imágenes virales de Angie Jibaja (44 años) bautizándose con la comunidad de los testigos de Jehová en Chile conmovieron a muchos usuarios en las redes sociales, quienes aseguraron que la modelo y actriz estaría buscando cambiar su alocado estilo de vida. Sin embargo, lo que sorprendió aún más fueron unas imágenes en particular donde se la ve con una abultada pancita, lo que avivó los rumores sobre un supuesto embarazo.

No obstante, la madre de la popular ‘chica de los tatuajes’, Maggy Lizza, desmintió esos rumores y confirmó que su hija no está embarazada, y que no podría estarlo por un delicado motivo que aqueja a Jibaja y que era desconocido por muchos.

Madre de Angie Jibaja rompe su silencio

El programa ‘América Hoy’ se contactó con Maggi Lizza, madre de Angie Jibaja, quien confirmó que su hija no está embarazada, a pesar de la viralización de unas imágenes que hacían suponer lo contrario. Sin embargo, lo que dejó en shock fue que la actriz no puede tener hijos por un grave motivo.

“(Se está especulando que estaría embarazada ¿Eso es cierto señora Maggi?)”, consultó el magazine de Ethel Pozo, a lo que la madre de familia aseguro lo siguiente: “No, Angie no puede tener más hijos. Ella el problema que tiene viene desde la bala, ella no quedó bien de su estómago, el músculo como dice se ha abierto”, refiriéndose al confuso altercado ocurrido en 2020, cuando recibió un disparo en la cadera de parte de un hombre de 75 años.

Angie Jibaja no está embarazada, según su madre. Foto: Instagram.

Asimismo, compartió que su hija todavía no ha logrado pasar por el quirófano: “Cuando estuvimos en Perú el año pasado, que ella estaba por operarse al final no se pudo operar por distintos motivos. Tenía en los exámenes que salía ella tenía 7 centímetros de separación de su barriga y tenía una pequeña hernia, pero ahora se le ve más”, reveló Maggi al programa de América Televisión.

Angie Jibaja lleva más de 5 años leyendo la biblia

En conversación con el mismo programa, Maggi Lizza aseguró que confía en que Angie Jibaja cambiará su estilo de vida tras su ingreso a esta nueva religión. “Es todo un proceso, ya lo veníamos conversando hace tiempo, pero yo al menos tengo cinco años estudiando la Biblia, Angie mucho más, pero entre que lo estudiaba y lo dejaba, así que nos propusimos hacerlo juntas”

“(Pero esta vez digamos si la vemos comprometida) Sí, así es, claro. Lo que sabemos es que cuando estamos en debilidad nos ataca el enemigo, entonces es difícil, sobre todo para ella”, contó Lizza desde Chile.

Angie Jibaja tiene en la actualidad 44 años. Foto: Instagram.

¿Cuántos hijos tiene Angie Jibaja?

Angie Jibaja tiene tres hijos. Su primer hijo, Nicolás Garay, nació cuando ella tenía 18 años. Nicolás ha mostrado una buena relación con su madre, defendiéndola en redes sociales durante algunas controversias, como cuando ella tuvo enfrentamientos con la modelo Romina Gachoy.

Sus otros dos hijos, Janko y Gia, nacieron de su relación con el cantante Jean Paul Santa María. Aunque su vida ha estado rodeada de situaciones difíciles, Angie ha compartido en varias ocasiones su amor y dedicación hacia sus hijos.