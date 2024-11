En una final llena de emoción que se llevó a cabo la noche del último lunes 25 de noviembre, la exvoleibolista Carla Rueda ‘Cotito’ se coronó como la nueva ganadora de ‘El gran chef famosos: la academia 2’, superando al actor Tito Vega, quien ocupó el segundo lugar.

¿Cómo fue la final de ‘El gran chef famosos: la academia 2’?

Los finalistas enfrentaron una prueba inédita en la historia de ‘El gran chef famosos, la academia 2’: la creación de un menú completo. El jurado, integrado por Giacomo Bocchio, Nelly Rosinelli y Javier Masías, eligió como plato principal ravioles de langosta y mascarpone, acompañados de un timbal de quinua con praliné de pecanas y cremoso de palta como entrada, y como postre, una panna cotta de maíz morado.

Para esta ocasión, el chef Francesco De Sanctis fue el invitado especial, y ambos participantes tuvieron que demostrar sus conocimientos culinarios para avanzar a la siguiente etapa. Carla Rueda acertó al seleccionar los diez ingredientes necesarios para preparar un lomo enrollado con arroz árabe, mientras que Tito Vega lo hizo con canelones de sesos.

Finalmente, el plato de Carla Rueda, con sus ravioles de langosta y mascarpone, conquistó al jurado, lo que la consagró como la ganadora de ‘El gran chef famosos, la academia 2’. "Estoy muy feliz, realmente nunca imaginé lograr esto. No sé cocinar, pero siempre estuve comprometida con estar aquí. Este logro refleja una nueva etapa en mi vida, un nuevo comienzo", expresó emocionada la exvoleibolista.

Tito Vega habla de su derrota en ‘El gran chef: famosos’

Tito Vega, quien ganó popularidad por su interpretación de Enri en ‘Pituca sin lucas’, se pronunció tras quedar segundo en la final de ‘El gran chef famosos: la academia 2’. “Agradecimiento puro es lo que tengo en mi corazón por haberme permitido vivir esta hermosa experiencia en la que me llevo grandes lecciones de cocina y también de vida. Ha sido un espacio en el que soñé estar y que me parecía inalcanzable, pero una vez más ratifico que los sueños se hacen realidad, pero hay que trabajar para que sucedan”, manifestó en su Instagram.

Vega también relató cómo fue el proceso de su participación en el reality culinario. “Fue un camino lleno de miedo, incertidumbre, expectativas, frustración, dolor, peso, alegrías, juego, amistades y aprendizajes. Hoy no soy el mismo que ingresó al programa, hoy tengo ganas de meterme a la cocina y que pase el tiempo sin medidas para seguir aprendiendo y sanando porque descubrí que la cocina es un espacio seguro, es amor a mí y amor a los demás”, añadió en su publicación de este martes 26 de noviembre.

Tito Veha habla de su experiencia en 'El gran chef: famosos'. Foto: Instagram

Asimismo, dedicó emotivas palabras a los miembros del jurado. “Gracias @yosoypelaez por acogerme y darme confianza desde antes de grabar el primer programa, gracias @nellyrossinelli por la contención y seguridad que me dabas cada vez que visitabas mi estación, gracias maestro @giacomo_bocchio no solo por las enseñanzas que son oro puro sino también por retarme y recordarme que debo confiar más en míy gracias @omnivorus que con cada comentario ácido y duro alimentaba mis ganas de hacerlo mejor en una próxima vez. En esta oportunidad no me llevé la olla pero me llevo todo su cariño y reconocimiento. Toca seguir avanzando y ver que sorpresas me trae la vida”, concluyó.