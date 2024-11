El ambiente en la final de 'El gran chef famosos' estuvo marcado por una notable ausencia en la final de temporada. Mientras los participantes y miembros del jurado se reunían para ver el esperado desenlace del reality y celebrar el cumpleaños de Javier Masías, la figura de Alejandra Baigorria brillaba por su ausencia. La empresaria, quien recientemente protagonizó un tenso momento en el programa al lanzar fuertes lisuras producto de su frustración, no estuvo presente en esta ocasión, dejando la atención centrada en el resto del equipo.

El evento, que reunió a los concursantes de esta temporada y a los jurados en una velada de celebración, también fue notable por la falta de Giacomo Bocchio, otro de los miembros clave del jurado. Sin embargo, a pesar de estas ausencias, el ambiente se mantuvo cálido y festivo, con los participantes disfrutando del final de una temporada que dejó más de una polémica en su camino.

Alejandra Baigorria no estuvo reunida con sus compañeros para la final de 'El gran chef famosos', y su ausencia fue notoria en un video que compartió Nelly Rossinelli, jurado del programa. En las imágenes, se puede ver a varios exparticipantes del reality, como Erick Delgado, Luigi Moteghirfo, Sirena Ortiz, Chapasa, Anthony Chávez, además de los finalistas Tito Vega y Carla Rueda, disfrutando del evento juntos. El ambiente en el video mostraba una clara camaradería entre los concursantes y el jurado, quienes celebraban tanto el final de temporada como el cumpleaños de Javier Masías.

Esta ausencia fue notada por diversos seguidores del programa, quienes empezaron a especular por el motivo real detrás de la ausencia de la empresaria en esta reunión, más aún cuando hace unos días, su hermano, Sergio Baigorria, despotricó en contra de Nelly Rossinelli y la calificó de argollera.

"¿Y Alejandra?", "se nota que no hubo buena relación con Alejandra", "Alejandra no está de viaje, que raro que no haya ido con sus compañeros", "en la final también faltó Baigorria", "muy antipática, no está en esto es guerra para aguantarle todo", son algunos de los comentarios que se pueden leer en Instagram.