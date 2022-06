Para Tatiana Calmell, el título de Miss Internacional que obtuvo tras perder la final del Miss Perú 2022 no puede ser asimilado como premio consuelo. La modelo de 27 años fue finalista del certamen junto a Valeria Flórez y Alessia Rovegno, y fue esta última quien se llevó toda la gloria.

En una entrevista para Trome, Calmell no ocultó lo abrumada que se sintió al enterarse de que Alessia Rovegno se coronó como la nueva Miss Perú Universo. Aquel estado anímico fue tan fuerte que incluso la llevó a no revisar su celular desde el momento en que se enteró de su derrota. “Quería más como disfrutar el momento, concentrarme en lo que me toca hacer ahora”, dijo al medio referido.

Tatiana Calmell se quedó con el título de Miss Perú Internacional. Foto: Instagram

PUEDES VER: Bárbara Cayo y Alessia Rovegno sorprenden al cantar en vivo tema compuesto por la modelo

“Yo sentía que era mío”

La nueva Miss Perú Internacional estaba muy segura y confiaba plenamente en sí misma para llevarse la corona; por eso se sorprendió ante el resultado. “Yo sentía que era mío (el primer lugar), pero así es la vida, así suceden las cosas y todo cambia. Acepto este reto con mucha responsabilidad”, comentó Calmell.

A pesar del fuerte golpe emocional, Tatiana Calmell agradeció todas las muestras de cariño por parte de sus fans y admitió con firmeza que hay que saber perder. Luego de que pasaran las horas más difíciles, y sin dejar de reconocer que aún se encuentra afligida por una mezcla de emociones, reafirmó sus ganas de crecer y seguir adelante.

Alessia Rovegno se coronó como la Miss Perú Universo 2022. Foto: Instagram

PUEDES VER: Alessia Rovegno revela lo que habló con Flavia Montes tras ser eliminada del Miss Perú 2022

En ese sentido, la actriz de “Princesas” pidió al público tener mesura con las críticas a Alessia Rovegno por haber ganado el Miss Perú 2022. “Estoy agradecida y en calma con mi trabajo. Yo siento que he dado todo, además de sentir el amor de la gente, que ha sido todo para mí”, dijo la primera finalista.