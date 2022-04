Kike Suero aconseja a Aldo Miyashiro por ampay: “Los engaños siempre salen a la luz”

El ampay de Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz ha generado gran número de reacciones entre el público y las figuras no pudieron dejar de opinar sobre la infidelidad que cometió el conductor a su aún esposa, Érika Villalobos. Kike Suero fue uno de los que se pronunciaron y decidió enviarle un consejo desde su experiencia.

El cómico recordó que también protagonizó un caso parecido meses atrás, cuando expuso un supuesto romance de la madre de sus hijas con el trabajador de “La banda del Chino” César Seijas.

“Nunca nadie me creyó hasta que la verdad salió a la luz y así son las cosas, todo cae por su propio peso”, dijo al programa “Amor y fuego”.

Kike Suero habló de Aldo Miyashiro

Kike Suero opinó sobre el mensaje que difundió Aldo Miyashiro en su programa nocturno y reflexionó sobre los actos de infidelidad.

“Las mentiras y los engaños siempre salen a la luz”, fue el singular mensaje que dio a las cámaras del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

Del mismo modo, recordó la vez que él fue quien cometió una deslealtad a su pareja: “Yo lo he hecho, y no sabes cómo me dolió en su momento. Me lo han hecho también. (…) El infiel cambia, pregúntame a mí”.

Beto Ortiz defiende a Aldo Miyashiro

Beto Ortiz utilizó su programa en Willax para referirse al ampay de Aldo Miyashiro, con quien condujo por varios años “Enemigos públicos”.

El conductor condenó los ataques y críticas que está recibiendo el líder de “La banda del Chino” tras confirmarse que este cometió una infidelidad a Érika Villalobos.

“¿Qué tenemos que meternos todos nosotros? Ahora resulta que 33 millones de peruanos somos los jueces de la relación de Aldo Miyashiro (…). ¿Quiénes son ustedes para perdonarnos, para absolvernos o condenarnos?”, expuso.