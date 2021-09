Lelé Guillén: “Defender los sueños es un acto político”

“Vine a España sin saber qué esperar”, nos comenta desde Madrid Lelé Guillén, antes del estreno de ‘La Fortuna’ del ganador del Óscar Alejandro Amenábar. La peruana es parte de la miniserie que se presenta en el Festival de San Sebastián. “Me ha costado muchísimo, también ha habido, creo, gracia divina. Y hay que luchar con los miles de ‘no’ que recibes cada día”.

La miniserie tiene seis capítulos y está basada en un cómic del caso Odyssey, sobre cómo España recupera el tesoro de una embarcación que se hunde en 1804. “Es una propuesta para sembrar la esperanza. Tiene un fondo bastante sorprendente. Creo que sembrar la esperanza y la alegría también es una postura política, defender los sueños es un acto político”.

Con ‘La Fortuna’, Amenábar (de Mar adentro) debuta en las series. La actriz seguía su carrera desde las aulas universitarias por la película Tesis. “Trabajar con él fue un salto muy grande. No lo sabía, pero soy la primera actriz peruana en trabajar con Alejandro, y fue una sorpresa que me llamaran para esta audición, estuve muerta de los nervios, pero ha sido un proceso muy amoroso”.

Amenábar consiguió su primer y único Oscar, hasta el momento, por el filme 'Todo sobre mi madre'. Foto: difusión

Producida de la mano de AMC (‘The Walking Dead’) y Movistar +, la miniserie fue grabada en dos idiomas. “Aunque mi personaje –del que no puedo dar detalles– no sale en todos los capítulos, es la primera vez que actúo en inglés y español. Alejandro como director es muy amigable. Recuerdo la primera vez que fui a un ensayo con él, fue como ‘precioso, ¡a grabar!’. Yo pensé que me iba a decir algo (sonríe), pero inmediatamente me di cuenta de que él estaba confiando. ¿Por qué no habría que confiar en mí misma? (ríe)”.

La actriz había hecho varias obras de teatro en el Perú, proyectos más independientes y voluntariado. “Con el tiempo entendí que tenía en mis manos una herramienta de transformación social. Ahora siento que como actriz, mujer migrante en España, tengo que representar al colectivo migrante”.

‘La Fortuna’ cuenta con el actor afroamericano Clark Peters, con quien Lelé habló durante el rodaje. “Es de una talla muy top, pero es muy humilde y cercano. Con él tuve conversaciones muy profundas sobre la racialización. Le compartí lo difícil que había sido para mí saber quién era yo ahora en España. Tus privilegios cambian. Yo en Perú no me sentía una actriz racializada, aquí sí, siento que se me define a través de mi color de piel. Y Clark Peters tiene una misión muy mística de la vida. Me decía que él confiaba en Dios, que cuando se sentía perdido –independientemente de la forma que creas– cerraba los ojos y decía: ‘Yo confío’. Felizmente, no he hecho personajes racializados, porque, queramos o no, lo que vemos en ficción tiene una responsabilidad profunda en el subconsciente colectivo”.

En ese sentido, vuelve su mirada a los estereotipos en el cine peruano. “Ha llegado el momento de decir las cosas que necesitamos. Entonces, podríamos ser más drásticos, porque a veces subestimamos al público. Hay un compromiso que asumir. La empresa privada tiene un peso que entiendo que es fuerte, porque de ahí viene el dinero, pero creo que se puede mejorar y más en un país tan diverso como el nuestro. Estamos en el bicentenario, ¿a quiénes no les conviene que veamos esa realidad?”.

Por estos días, la actriz muestra su faceta en la música con un proyecto que inició luego de grabar ‘Nuestra historia’. “Escribí la letra y la música de Para existir, el primer sencillo es ‘Yanti’. Pretendo invitar a la sanación y a la unidad, creo que en estos momentos, con la coyuntura política que estamos teniendo, es mi granito de arena, porque fuera de nuestras diferentes opiniones seguimos siendo el mismo país”.

