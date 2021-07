Dalia Durán se pronuncia tras reclusión de John Kelvin en penal: “Es una lección”

Dalia Durán se pronunció luego de que John Kelvin sea trasladado al penal de Lurigancho para cumplir con los siete meses de prisión preventiva que se le impuso por los presuntos delitos de violación sexual y lesiones físicas y psicológicas.

La empresaria cubana contó cómo recibió la noticia de la reclusión del cantante de cumbia, quien hasta la tarde del pasado lunes 12 se encontraba en la carceleta de Lima ubicada en el penal de Ancón II.

“No es nada bonita la situación, verlo ahí donde está, pero es lo que tocaba. Me afectó mucho, fue muy doloroso, pero qué más podría decir”, expresó Dalia Durán para Mujeres al mando.

“(Mis hijos) Me necesitan más que nunca. Estoy con ellos dándonos mucho amor, no estoy saliendo para nada, no hablaré durante un buen tiempo hasta poderme sentir segura y recuperada de todo. Recuerden que es una persona que es el papá de mis niños”, agregó la cubana.

Mencionó que continuará con la denuncia contra John Kelvin y reveló que recibe ayuda psicológica para sobrellevar la complicada situación junto con sus pequeños.

“Tendré tiempo de conversar con mi hijo mayor de manera adecuada. Según mi psicóloga, (me dijo) cómo tengo que hacerlo, estoy trabajando en eso. Ahora la parte más difícil es sacar a flote a mis hijos e ir avanzando de a pocos mientras dure este proceso que va a ser muy largo”, sostuvo.

Luego, se refirió a John Kelvin. “(...) Yo sé que esta será una gran lección para él, para que se encuentre consigo mismo”, finalizó Dalia Durán.

