Gian Piero Díaz a Johanna San Miguel: “Combate siempre será bacán, así te duela”

Gian Piero Díaz y Johanna San Miguel protagonizaron una fuerte discusión el lunes 6 de julio en Esto es guerra a raíz de una supuesta trampa que habría cometido Said Palao (’combatientes’) cuando se enfrentaba a Patricio Parodi (’guerreros’) en una de las competencias.

La presentadora se mostró bastante incómoda y le dijo a su compañero: “Le han dado una alternativa y realmente la actitud que han tenido, yo me he quedado sorprendida”.

Al escuchar esto, Gian Piero Díaz aseguró entender la molestia de su colega, pero señaló que debía ser más empática con Said Palao. “Está bien, pero uno se sorprende porque no está en los zapatos, no creas que a mí me gusta cómo ha reaccionado, pero hay que ponerse también en el otro lado”, acotó.

Sin embargo, Johanna San Miguel continuó indignada por lo ocurrido en el set de Esto es guerra y arremetió contra todos los integrantes del equipo contrario. “Te digo sinceramente, con mucho cariño y todo el respeto que te tengo, habla con tus combatientes porque esa actitud no está chévere, no está nada chévere, no es bacán, eso no es bacán”, aseveró.

Dichas palabras no fueron del agrado de Gian Piero Díaz, quien finalmente sentenció el enfrentamiento verbal respaldando a sus pupilos. “Combate siempre va a ser bacán, así te duela”, manifestó.

Gian Piero Díaz niega enemistad con Patricio Parodi en EEG

A raíz de las especulaciones sobre una supuesta enemistad, Gian Piero Díaz declaró públicamente que tiene una excelente relación con Patricio Parodi y que sus discusiones con él son solo parte de la competencia en Esto es guerra.

“La relación con Patricio es pajísima, somos como dos patas jugando pichanga y los dos quieren defender lo suyo, y se acabó. En el momento lo quiero ahorcar y él a mí, pero es parte de, pero siempre queda ahí y después nos matamos de la risa”,

