Erika Zaba de OV7 sufre violento asalto a pocas semanas de dar a luz

La exintegrante del grupo musical noventero OV7, Erika Zaba sufrió un violento asalto junto a su esposo Francisco Oliveros Gómez, cuando ambos se encontraban a bordo de su camioneta BMW en las vías de la colonia mexicana José María Pino Suárez.

El esposo de la cantante decidió publicar la traumática experiencia en su cuenta de Instagram, donde expresó su preocupación por la situación de violencia que vive actualmente su país.

Esta situación generó gran preocupación entre los fanáticos de la cantante debido a que se encuentra en un avanzado estado de gestación.

"No importó que no trajéramos nada visible, mucho menos importó que ella estuviera embarazada de 8 meses con las consecuencias que esto pudo tener; al final éramos una blanco perfecto", escribió el empresario.

"Atascados en el tráfico de esta Ciudad, indefensos, sin como poder movernos, abandonados a nuestra suerte y a merced de dos cobardes que sin más tenían el poder para decidir si nos golpeaban o no, si vivíamos o no; si mi hijo nacía o no", continuó Francisco Oliveros Gómez.

Por su parte, Erika Zaba también contó detalles del atraco en su cuenta de Instagram, además comunicó que ya denunció el hecho ante las autoridades “Me quedo con una sensación de miedo e inquietud en el estómago, de saber que tenemos que salir a la calle todos los días por esta ciudad con el miedo que nos pase algo", relató.

Además, la intérprete agradeció a sus fieles fanáticos por todos los mensajes de preocupación y de cariño que le hicieron llegar tras hacerse pública la situación que le tocó vivir. “Lo verdaderamente importante es que los 3 estamos bien y todo queda en la perdida material y en una sensación de intranquilidad", escribió Erika Zaba, confirmando así que su bebé está fuera de peligro.

La pareja confirmó que no sufrió que no sufrieron daños físicos, sin embargo admiten estar muy indignados con las autoridades de su país a quienes hicieron un llamado a hacerse cargo de la inseguridad en la que viven.