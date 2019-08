Clan Kardashian se pronuncia sobre incendio en el Amazonas

La reconocida familia Kardashian, integradas por las hermanas Kourtney, Kim y Khloé, quedó impresionada por el incendio de la amazonía de Brasil y compartió una serie de imágenes y textos, donde mostró su preocupación y solidaridad.

A través de Instagram, las celebridades, quienes se hicieron conocidas por el reality "Keeping Up with the Kardashians”, uno de los programas más sintonizados de Estados Unidos, enviaron varios mensajes, señalando que no son ajenas ante la terrible tragedia.

Khloé Kardashian publicó contenido para saber más sobre el incendio forestal. Por su parte, la hermana mayor el clan Kardashian, Kourtney, compartió una foto con la siguiente frase “Salva el Amazonas”.

En tanto, la Kim Kardashian mostró información sobre los alcances del desastre. Además, replicó una publicación de Leonardo DiCaprio, quien fue uno de los primeros en alzar su voz de protesta e indignación por el daño que el fuego hace a la selva.

Quien tampoco quiso ignorar el suceso fue Kylie Jenner, hermana de Kim y considerada una de las jóvenes más ricas del mundo. Ella también hizo un post sobre el incendio, que hasta donde se sabe, se sigue extendiendo.

Sin embargo, Kris Jenner, la matriarca del clan Kardashian - Jenner, fue quien envió un extenso y conmovedor mensaje sobre el daño que ya provocó el fuego.

“¡Esto es devastador! Para vidas humanas, a plantas y animales, y a nuestro planeta. Los pulmones de la tierra están en llamas", empezó.

“La Amazonía brasileña, hogar de 1 millón de indígenas y 3 millones de especies, ha estado ardiendo durante más de dos semanas seguidas. 74,000 incendios en la Amazonía brasileña desde el comienzo de este año, un asombroso aumento del 84% durante el mismo período del año pasado (Instituto Nacional de Investigación Espacial, Brasil)”, agregó.

Las Kardashians sufrieron por el incendio de California

La naturaleza no perdona. En noviembre de año pasado, un incendio forestal de descontroló y llegó hasta las lujosas propiedades de algunos famosos en California. Entre ellos se encontraban las residencias de Kim y Khloé Kardashian, quienes lograron salvar sus casas.

Según TMZ, la esposa de Kanye West contrató a bomberos privados para evitar que el fuego llegue hasta la mansión.

Cabe mencionar que producto del desastre, informaron la muerte de al menos 80 personas y 200 desaparecidos.