Gian Marco: repaso por la vida del exitoso cantautor peruano

Detrás de cada exitosa canción y concierto lleno de Gian Marco hay toda una historia que lo llevó a ganarse, de a pocos, el cariño de miles de peruanos. Su espectáculo en la clausura de Lima 2019 fue una prueba de ello: hizo remecer el Nacional con los aplausos de todos los asistentes.

Con el tiempo y una carrera que no para, el cantautor nacional se volvió una insignia del Perú. En esta nota repasamos su carrera y distinciones obtenidas desde que apareció allá por los años noventas con su inolvidable ‘Domitila’.

Trayectoria de Giamarco

Antes de obtener los premios que lo llevaron a su reconocimiento internacional, Gian Marco Javier Zignago Alcóver tuvo que recorrer un largo camino.

Nació en Lima el 17 de agosto de 1970 y sus padres son Regina Alcóver y el difunto compositor y cantante peruano Javier Zignago. De ellos heredó el gusto e interés por la música.

A la temprana edad de cuatro años, cantó por primera vez en Argentina, específicamente en el programa “Domingo Gigantes”. Ese mismo año, en 1974, cantó en Venezuela en el programa de televisión “La Revista de los Sábados”. A su corta edad deslumbró con la canción titulada “Eva María”.

Ya joven, participó de eventos artísticos, con el fin de desarrollar su talento y prepararse para su futura carrera musical. Esto lo llevó a recorrer locales en Lima para buscar un espacio para cantar sus primeras canciones.

A los 18 años, viajó a Chile para estudiar diseño gráfico. En ese país también se presentó en locales de Santiago y Viña del Mar para cantar. Tenía la música en sus venas y su estilo empezó a despertar la atención del público.

Cuando llegó a Lima, algunos discos independientes le ofrecieron grabar su primer álbum. En 1991 salió el primero, titulado “Gian Marco”. El segundo fue llamado “Personal” y es con el que logró posicionar sus canciones en los rankings nacionales.

A final de los noventa, empezó a dedicarse a la composición de canciones y lo llamaron para conducir el programa “Campaneando” al lado de Bruno Pinasco. Su participación le permitió ganar notoriedad y ser famoso a nivel nacional.

Premiaciones de Gian Marco

El primero que recibió fue el de La Música de la Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) como Artista Revelación Latino en 2003.

Luego fue nominado a 15 Premios Gammy Latinos: en 2002 como Artista Revelación, Mejor Álbum Pop y Grabación del año; en 2004 como Mejor Canción Tropical; en 2005 como Mejor Álbum Cantautor; en 2008 como Mejor Álbum Vocal Pop Masculino y Canción del año; en 2009 como Mejor video musical Versión Larga; en 2011 como Mejor Álbum Cantautor, Artista del año y Canción del año; Mejor Álbum Cantautor y nuevamente Canción del año en 2012, Álbum del año en 2013 y Mejor Álbum Cantautor y Canción del año en 2015.

Gian Marco ue acreedor a tres: Mejor Álbum Cantautor en 2005, 2011 y 2012. En el Perú ganó tres más: A Mejor Canción Pop Rock con “No te avisa” en 2008 y como Artista del año y Canción del año por los Premios Luces en 2011.

Discografía de Gian Marco

Gian Marco (1990-1991)

Domitila

Solo Pienso en Ti

Perdiendo el Control

Ojalá No sea Tarde

Corazón Solitario

Mírame

Déjame Soñar Contigo

Avísame

Somos Dos

Vive

Personal (1992)

Dame Un Beso

Te Extrañaré

Libre

Shubi Duwa

¿Cuántas Horas Más?

Negrita

No Hieras Mi Corazón

Canción de Amor

Dos Historias

Te Estoy Buscando

Entre la Arena y la Luna (1994)

No Puedo Amarte

Gorrión

Quédate

Donde Estarás

La Noche en Mi Sangre

Parte de Este Juego

Cuando Quiero Amarte

Corazón de Cartón

Tómate el Tiempo Que Quieras

Ya Tienes Dueño

Señora, Cuénteme (1996)

La Flor de la Canela

Caricia

Camarón (El Gallo de Oro)

Extravío

Jamás Impedirás

Jarana

Gracia

Señora, Cuénteme

Secreto

Cuando Llora Mi Guitarra

El Plebeyo

Luz María/ la versión de exportación contiene en lugar de Luz María la canción ojos Azules (un huayno a dúo con Mercedes Sosa)

Al Quinto Día (1997)

Si Estuvieras Aquí

Verano o primavera en abril

Mírame

Sé Que Piensas en Mí

Muero Por Ti

Fragilidad

Corazón en la Ciudad

Déjame Amarte

Funky Aha

A Tiempo (2002)

Se Me Olvidó

Al Otro Lado de la Luna

Su Encanto en Mi

Te Mentiría

Por Ti

Lamento

Simplemente Espiritual

No Logro Entender

Retrato

Mujer

Ave María

Volveré

Sentirme Vivo

Se Me Olvidó (Versión Salsa)

Se Me Olvidó (Versión Dance)

Resucitar (2004)

Gota de Lluvia

Después de Mí

Resucitar

Sortearme en Tu Suerte

Sin Querer

Flor de Arena

Si Me Vuelvo a Enamorar

Lejos de Ti

En Cada Recuerdo

Soy

Ayer

Tú y Yo

Grandes éxitos (2006)

Sé Que Piensas en Mi

Fragilidad

Mírame

Sin Querer

Se Me Olvidó

Resucitar

Lamento

Lejos de Ti

Si Estuvieras Aquí

Gota de Lluvia

Al Otro lado de la Luna

Corazón en la Ciudad

Después de Mi

Te Mentiría

8 (2006)

El Amor es Un Juego

Dibújame el Camino

Cuando Tú No Estás

Quiero Saber

Sin Permiso

Que Pasa

No Te Avisa

Loco

Nunca Más Te Ví

Vientos del Sur

Desde Adentro (2008)

Canta Corazón

Hasta Que Vuelvas Conmigo

Hasta Que la Vida Pase

Tu Fotografía

Mientras Tanto

Tengo Ganas

Me Cansé de Ti

Parte de Este Juego

Sentirme Vivo

Todavía

Hoy

Lamento

En Vivo desde el Lunario DVD (2009)

Vientos del Sur

Hoy

Canta Corazón

Hasta Que la Vida Pase

Mientras Tanto

Me Cansé de Ti

Lamento

Se Me Olvidó

Gota de Lluvia

Tu Fotografía

Todavía

Hasta Que Vuelvas Conmigo

Quiero Saber

Lejos de Ti

Retrato

Sin Querer

Sentirme Vivo

En Tiempo Real DVD (2010)

Dime Dónde

Ando Por la Vida

Amores Imperfectos

De Paseo

Desde Hace Un Mes

En Venta

Expreso 2222

Ojos Azules/Adiós Pueblo de Ayacucho/Valicha

Roxanne

Imagina

Sentirme Vivo

Días Nuevos (2011)

Más Allá

Respirar (ft. Alejandro Sanz)

Desde Hace Un Mes

De Paseo

Dime Dónde (ft. Juan Luis Guerra)

Amores Imperfectos

Sabes Que Cuentas Conmigo (ft. Diego Torres)

En Venta

Si Me Tenías

Días Nuevos

Cuéntame

20 Años (2012)

Canción de Amor

No Puedo Amarte

Parte de Este Juego

Invisible

Sé Que Piensas en Mí

Fragilidad

Sentirme Vivo

Se Me Olvidó

Te Mentiría

Retrato

Lamento

Resucitar

Lejos de Ti

Al Otro Lado de la Luna

Hoy

En Otra Vida

Hasta Que Vuelvas Conmigo

Canta Corazón

Dime Donde

Días Nuevos

Versiones (2013)

Cartas Amarillas

Almohada

Capullito de Alelí

Amor de Mis Amores

Come Fly With Me

Perfidia

La Flor De La Canela

Domitila

Ella

Corcovado

Tal Para Cual

La Vida Nos Espera

Si No Fuera Por Ti

Rabo de Nube

Libre (2015)

Aunque Ya No Vuelva a Verte

Mis Cicatrices

Vida de Mi Vida

La Vida Entera

Tengo el Alma Perdida

Tan Fuerte

Siempre Tú

El Amor Que Te Tuve

Quiéreme

Tu Mejor Amigo

Intuición (2018)

Más de lo que yo te Quiero

Tú No Te Imaginas

Me Gusta mi Soledad

Bésame

Lo Que Nunca Fui con Nadie

Nadie Más que Tú

Sácala a Bailar

Empecemos a Vivir

Nada Cambia

Cómo Decirte Que No

Tú No Te Imaginas - Versión Bachata