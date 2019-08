El actor de Disney Joshua Rush se declara bisexual [FOTOS]

El actor infantil Joshua Rush, de 17 años, alborotó las redes sociales al revelar que era bisexual.

A través de su cuenta de Twitter –donde posee 70,6 mil seguidores- el actor que interpreta a “Cyrus”, el primer personaje LGTB en la serie de Disney Channel, ‘Andi Mack’, dijo que resultaba irónico hacer un papel así sin poder confesar realmente cuál era su orientación sexual.

“El primero en responder a este tweet es bi”, escribió Joshua Rush, el martes 6 de agosto, para proceder a contestarse: “¡Primero! ¡yo gano! Soy yo. Soy bi Y ahora que he dicho eso, tengo algunas cosas de las que hablar.”

“Vi a muchos de ustedes ver a Cyrus y decir “¡Hey! ¡Ese puedo ser yo!”

¿Qué irónico es que yo, interpretando a ese personaje, nunca hubiera reunido ese coraje?”, explicó el actor.

“Hoy he sentido ese coraje para decirles que soy un hombre bisexual y orgulloso por el personaje que interpreté durante cuatro años. Siento ese coraje pensando en todos ustedes, que se sintieron envalentonados por Cyrus para salir [del closet]”.

En sus posteriores tweets, Joshua Rush motivó a sus seguidores a realizar donaciones para GLAAD [Gay and Lesbian Alliance Against Defamation] y The Trevor Project; organizaciones dedicadas a apoyar a la comunidad LGBTQ.

A modo de respuesta, Zeke Stokes, CEO de GLAAD, agradeció al actor por ser pionero en la interpretación de un personaje como Cyrus, y el impacto que este significó para los jóvenes LGBT.

Por su parte, Amit Paley, CEO y director ejecutivo de The Trevor Project, señaló lo importante que es para los jóvenes LGBT la forma en que Hollywood retrata los temas de orientación sexual e identidad de género.