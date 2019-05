Danna Paola niega que protagonizará 'remake' de Quinceañera [VIDEO]

Danna Paola continúa su gran ascenso tras lanzar su nuevo álbum "SIE7TE", a pesar de no querer descuidar su carrera como actriz, la mexicana ha reconocido que no pertenecerá al elenco del 'remake' de la telenovela Quinceañera.

"Están haciendo un montón de remakes, ¡está muy de moda! No, yo estoy viviendo en España, estoy feliz rodando 'Élite', estoy con mi música, no voy a hacer ninguna novela, hay una sorpresa de otra cosa pero no es eso", reveló Danna Paola tras su firma de autógrafos en México, de acuerdo a información de MSN. A su vez, la actriz reconoció que no se moviliza por el dinero, sino por el atractivo de los proyectos.

Danna Paola y su nuevo álbum SIETE

En el lado musical, Danna Paola reconoció que el número siete ha marcado su vida; cumpleaños de su madre, el día que estrenó un musical, el nacimiento de su sobrina y en el año 2017, que decidió a escribir las canciones de este álbum.

"Estar viviendo allá me cambia mucho. Estoy muy contenta, muy a gusto, me acabo de presentar en algunos festivales de radio y (me gusta) poder complementar la actuación con la música, tengo muy buenos amigos, mi familia madrileña por allá, la gente es divina", reconoció Danna Paola sobre haber dejado México para vivir en España.

Danna Paola en Instagram

A través de su Instagram, la artista publica fotografías 'hot'. Si deseas ver fotos de Danna Paola, solo deberás buscarla como "@Dannapaola". En la descripción de su perfil se puede leer "S I E 7 E", se trata de su último álbum.

Danna Paola en Élite

"Élite" es una serie protagonizada por la actriz mexicana, quien si bien en este nuevo proyecto interpreta a una joven adinerada, ella afirmó que este show es cero banal y superfluo como lo era RBD.