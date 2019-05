Miguel Bosé y sus hijos lucen faldas en alfombra roja [FOTOS]

El artista español Miguel Bosé siempre ha mantenido su vida privada alejado de los reflectores y la prensa. Su hermetismo aumentó cuando se convirtió en padre.

Sin embargo, para una celebridad es muy complicado mantener a su familia lejos de las cámaras. Al parecer, el intérprete de "Morena mía" entendió que luchaba contra la corriente y se animó, por primera vez, en aparecer junto a sus dos pequeños Diego y Tadeo en una alfombra roja.

Fue el mismo músico de 63 años que compartió en su cuenta oficial de Instagram las fotografías donde aparece con los gemelos, con quienes se mudó a México el año pasado, e informó que los tres estaban en Los Ángeles para el estreno mundial de la nueva película de Godzilla.

No obstante, Bosé y sus hijos se robaron toda la atención, no solo por la exposición en público, sino, porque los tres aparecieron usando faldas, y gafas oscuras.

A los pocos minutos de la publicación, los seguidores del cantante no dudaron en comentar las llamativas fotos. Muchos de los usuarios condenaron al artista por promover el uso de falda.

"Me encanta que disfrutes con tus niños, déjalos elegir, los varones no usan faldas", "Y después dicen que los padres homosexuales no influyen en los hijos", fueron algunos de los comentarios de los detractores del artista.

Ante estos ataques, los fans de Bosé salieron a defenderlo: "Me parece escandaloso y atrevido, todos con falda, sobre todo con tanta gente retrógrada y prejuiciosa, por demás estúpida.... una jodida falda no define la sexualidad, apréndanlo y respeten", escribió un usuario.

Famosos los defienden

Algunos artistas y colegas de Miguel Bosé le mostraron su apoyo con mensajes cariñosos.

"Familia de guapos", escribió Alejandro Sanz.

"Qué maravilla está familia", comentó la italiana Laura Pausini.

Separado de sus otros hijos

El año pasado Miguel Bosé pasó por momentos complicados; se mudó a México con Diego y Tadeo, sus hijos biológicos. Sin embargo, cuando se separó del artista Ignacio Palau tras más de 20 de años de relación oculta, los otros hijos del músico, Ivo y Telmo, se quedaron en España.





