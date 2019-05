Chris Soifer hace polémica declaración sobre la sexualidad de Erick Sabater

Luego que se conociera sobre el paso de Michelle Soifer y Erick Sabater por el polígrafo del temido programa "El valor de la verdad", diversas reacciones han surgido entorno a dos de las preguntas que se filtraron en el adelanto que promocionó Beto Ortiz en sus redes sociales.

"¿Michelle Soifer hizo brujería a Erick Sabater?", "¿Eres gay?", fueron las preguntas que hizo Beto Ortiz a Erick Sabater en el temido sillón rojo.

Días antes, Kevin Blow habló sobre el particular y dejó un contundente mensaje para el dominicano.

"¿Por qué eres tan terco? ¿No aprendes no? Después no te quejes y después no vengas con el tema de la nacionalidad, porque no tendrá nada que ver. Te metes en camisas de 7 mangas y de ahí estás que lloras en todos los programas", escribió la pareja de Michelle Soifer.

Ahora, Chris Soifer, excuñada del dominicano, fuera interceptada por la prensa para ser preguntada por la participación de su hermana Michelle Soifer y Erick Sabater en "El valor de la verdad".

"¿De qué otra cosas podría hablar él? Yo si fuese tú, me sorprendería por las preguntas de la opción sexual, eso creo que va ser lo más fuerte. Después el resto es (...) Una vez más hablando Erick Sabater", manifestó la menor de las Soifer.

En ese contexto, Chris Soifer respondió sobre la participación de su hermana en el próximo episodio de "El valor de la verdad".

"¡Ay, no sé! Ja ja ja ja. Justo eso estaba viendo, pero hay que ver primero este sábado con lo que dice el muchacho", acotó la hermana de Michelle Soifer.

La hermana menor de Michelle Soifer no quiso opinar más sobre el particular y sugirió que después que se emita "El valor de la verdad", ella podría hablar más sobre su excuñado Erick Sabater.

Chris Soifer habla sobre la sexualidad de Erick Sabater