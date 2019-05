En una nueva edición de 'Esto es Guerra', la modelo Ivana Yturbe tuvo que enfrentarse a su compañera Spheffany Loza para escoger a su nuevo equipo en el reality.

Ambas figuras del programa de televisión realizaron un complicado circuito y pese a que las dos demostraron un buen desenvolvimiento, solo una logró ganar a tiempo.

Finalmente, la triunfadora de esta prueba resultó ser Spheffany Loza. Ante este triunfo, la modelo tuvo la opción de escoger a su equipo de preferencia, mientras que Ivana Yturbe tuvo que pasar a 'Los Guerreros' y lejos de Mario Irivarren.

El resultado causó la tristeza de Ivana Yturbe, quien en todo momento lloró al no ser parte de 'Los Retadores', donde se encuentra su expareja sentimental.

Al ver las lágrimas de Ivana, el retador Mario Irivarren pidió micrófono para dedicar unas palabras de aliento a su exenamorada. "Quiero aprovechar el momento para dedicar unas palabras a Ivana. Felicitarla por su esfuerzo, entrega y compromiso", expresó.

"Sé que ella (Ivana) está frustrada por haber perdido ahora, pero no siempre lo importante es ganar. Te felicito por cómo has evolucionado y por cómo has crecido en el programa", agregó Irivarren.

Ante estas palabras de aliento, la modelo Ivana Yturbe siguió llorando en pleno programa en vivo y ante los ojos de su expareja sentimental.

Ivana Yturbe y Mario Irivarren tuvieron una relación, pero todo acabó a finales del 2018. Tras anunciar su soltería, la modelo estuvo saliendo con el futbolista Jefferson Farfán y viajó a Dubái, pero finalmente nunca oficializaron.

Ivana Yturbe llora desconsolada tras ser separada de Mario Irivarren