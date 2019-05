Mamá de Paula Manzanal sobre Benjamin Lukovski: "Patea con los dos pies"

Paula Manzanal se sentó en el sillón rojo del "El valor de la verdad" y reveló detalles de sus relaciones amorosas con personajes de la televisión peruana. Uno de ellos fue Benjamin Lukovski con quien hizo público su romance.

Allí, la modelo afirmó que con el exchico reality tenía relaciones sexuales de corta duración, incluso, dejó entrever que fueron menos de un minuto.

Paula Manzanal reapareció esta vez con su madre en el programa "Válgame Dios", ellas fueron invitadas para explicar a mayor precisión las confesiones que han causado polémica en los últimos días.

Durante la entrevista, Rodrigo González preguntó a la progenitora de la modelo sobre quién le parecía 'mejor pareja' para su hija. La modelo intervino y pronunció el nombre 'Benjamin Lukovski', por lo que la mamá de Paula Manzanal terminó por revelar la orientación sexual del exchico reality.

"Benjamín me gustaba como chico para mi hija. Lindo, guapo, yo no digo que no. El problema fue cuando este chico era...(hizo un silencio y luego agregó) que patea con los dos pies, es 'bi'", confesó entre risas.

Ante reveladora confesión, la modelo atinó a abandonar el micrófono y advirtió a su madre sobre las consecuencias de sus palabras, pues la frase se traduce a que Benjamin Lukovski sería bisexual. "Es parte del show, relájate Paulita", respondió la mamá de Manzanal.

Cabe resaltar que el modelo argentino fue involucrado con el 'Zorro' Supe tras confesar en el programa de Beto Ortiz en 2016, que este se lanzó y le dio un beso en la boca mientras compartían una noche de fiesta.

Además, Paula Manzanal explicó sobre la pregunta que fue anulada por su prima y el botón rojo, esta hacia referencia al exchico reality. "No puedo decir que Benjamín me golpeaba, pero era muy violento", explicó la modelo.