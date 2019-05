Florinda Meza arremete contra la 'Chilindrina' al revelar su peor secreto [VIDEO]

En pie de guerra. Florinda Meza fue entrevistada por un famoso programa mexicano para hablar sobre su retorno a la actuación; sin embargo, no dudó en comentar cómo está la relación con sus compañeros de 'El chavo del 8'. La popular 'Doña Florinda' sorprendió con las fuertes palabras que le dedicó a María Antonieta de las Nieves, más conocida como la 'Chilindrina'.

La viuda de Roberto Gómez Bolaños se presentó en el programa 'De primera mano', donde se convirtió en la invitada especial para conversar el nuevo giro que tomará su carrera y la vida que tomó tras la muerte de su esposo. Pese a sus buenos comentarios, el momento tenso inició tras ser consultada sobre un posible reencuentro con los personajes que protagonizaron 'El chavo del 8'.

La actriz fue consultada sobre si trabajaría nuevamente con María Antonieta de las Nieves, quien mantuvo fuertes diferencias con Roberto debido a que logró hacerse con el personaje de 'La Chilindrina'. "Yo siempre he dicho que ahí hay algo reprobable e inmoral, si aparte de ser tu amigo fue quien te hizo estrella me parece un poco una actitud no muy digna pero cada quien su vida y su conciencia pero, volvernos a juntar para mí no va", sentenció en plena entrevista.

Según Florinda Meza, cualquier cosa podría pasar, pero encuentra muy difícil que esa situación se produzca. "Yo siempre diré ‘quiero ver el guion’ y después quiero conocer al elenco, ella es muy buena actriz, pero está y estuvo siempre empeñada en limitarse solo a eso (La Chilindrina)", dejó en claro Florinda sobre la carrera de su colega.

Florinda afirmó que no sería capaz de interpretar nuevamente a 'Doña Florinda', debido a que no causaría la misma emoción entre sus seguidores, ya que tuvo su momento y prefiere dejarlo como un lindo recuerda.