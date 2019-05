Artistas de diversas partes del mundo lloran por Venezuela

El autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, liberó la mañana de este martes 30 de abril al político Leopoldo López, quien desde el 2017 cumplía una pena de 14 años en la modalidad de arresto domiciliario por "incitación a la violencia".

Horas más tarde, Juan Guaidó inició la ‘Operación Libertad’ con un levantamiento militar en contra de Nicolás Maduro desde la base aérea de La Carlota, en Caracas.

Juan Guaidó, el principal opositor al gobierno de Nicolás Maduro, afirmó que el sucesor de Hugo Chávez ha sido abandonado por las Fuerzas Armadas de Venezuela.

"Maduro no tiene el respaldo ni el respeto de las Fuerzas Armadas, mucho menos el respeto del pueblo porque no protege a nadie, no ofrece resultados, ni soluciones", expresó Juan Guaidó a través de un video que compartió en sus redes sociales.

"Es el inicio del cese de la usurpación. Hoy cientos de miles fuimos a las calles, y vamos a reconocer su esfuerzo. Sabemos que deben ser más, es fundamental, podemos lograr el cambio en Venezuela", agregó.

Después, Juan Guaidó anunció que tiene como aliado a la comunidad internacional para continuar con su plan frente a la crisis de Venezuela y enfatizó que la denominada "Operación Libertad" ya comenzó y que no cesará hasta que su país sea libre.

Famosos se pronuncian sobre la crisis en Venezuela

Ante la difícil situación que atraviesa Venezuela, varios famosos utilizaron sus redes sociales para apoyar la medida que pretende derrocar el régimen de Nicolás Maduro y la crisis en dicho país.

A través de su cuenta de Twitter, el cantante español Alejandro Sanz compartió un video de Juan Guaidó pidiendo apoyo a los militares.

“Hoy está pasando, el pueblo venezolano está reconquistando la libertad que se les arrebató. El cese de la usurpación está llegando a su fin. El 1ero de Mayo empieza hoy. #Venezuela en la fase final de la #OperaciónLibertad @jguaido”, escribió el intérprete español.

Hoy está pasando, el pueblo venezolano está reconquistando la libertad que se les arrebató. El cese de la usurpación está llegando a su fin. El 1ero de Mayo empieza HOY. #Venezuela en la fase final de la #OperaciónLibertad @jguaido pic.twitter.com/kVJIL547Wg — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) 30 de abril de 2019

Por la misma red social, el cantante Ricardo Montaner aseguró que se quebró por lo que está viviendo Venezuela y resaltó la labor de Leopoldo López y Juan Guaidó.

“Llegó la libertad... todos a la calle... estoy llorando de la emoción ... Dios nos ha escuchado ... #Venezuela @jguaido y @leopoldolopez marcan en camino con los militares valientes ... es tan maravilloso como increíble”, tuiteó Ricardo Montaner.

Llego la libertad... todos a la calle... estoy llorando de la emoción ... Dios nos ha escuchado ... #Venezuela @jguaido y @leopoldolopez marcan en camino con los militares valientes ... es tan maravilloso como increíble ... — Ricardo Montaner (@montanertwiter) 30 de abril de 2019

En tanto, el cantante de reggaetón Don Omar utilizó su cuenta de Instagram para compartir un video de las duras consecuencias de la crisis venezolana. “Escribirás LIBERTAD con la sangre de tus inocentes. #venezuelalibre”, expresó el artista.