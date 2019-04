Hija de Jennifer Lopez impacta al imitar a su famosa madre [VIDEO]

Jennifer Lopez es una de las celebridades con mayor éxito en la industria musical por temas como 'El anillo' y 'On the Floor'. Todo lo que comparte la cantante en sus redes sociales es muy comentado por sus miles de fans y una reciente publicación en Instagram no ha sido la excepción.

Se trata de una fotografía en que Jennifer Lopez presume la belleza de su hija Emme Anthony de tan solo 11 años. Según se pudo ver, la pequeña lució unos coloridos leggins, diseño exclusivo de la marca de ropa de su exitosa madre.

"¿La pequeña Emme en el amor de su madre? ¡Estas leggins son demasiado lindas para describirlas en palabras! Sí, nuestros leggings XS se ajustan a las mini mes", fue la descripción de la fotografía.

Tras esta publicación, los usuarios de la red social y los verdaderos fans de Jennifer Lopez resaltaron el enorme parecido de la pequeña y su madre.

"Eres la verdadera mini me de Jennifer", "Tan bella como la madre", "Esta niña tiene un futuro comprometedor" y "Eres tan parecida a JLo, ya quiero verte en los escenarios", se pudo leer entre los comentarios.

No es la primera vez que Emme Anthony es el centro de atención por una publicación de Jennifer Lopez. La cantante se ha encargado de hacer popular a su pequeña hija con sus distintas publicaciones en Instagram.

Además, Emme fue parte de Limitless from the Movie "Second Act" donde demostró su claro talento para el baile y la actuación.

Emme es melliza de Maximilian David Anthony, ambos son fruto del amor que alguna vez se tuvieron Jennifer Lopez y el cantante Marc Anthony.

Jennifer Lopez y su hija en Limitless from the Movie "Second Act"