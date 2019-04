Karol G envió mensaje a Ivy Queen tras enfrentamiento con Anuel AA [VIDEO]

La colombiana Karol G decidió pronunciarse con un video en Instagram tras los enfrentamientos de Anuel AA e Ivy Queen en las redes sociales.

Con un video conciliador, la intérprete de 'Mi cama' y 'Culpables' señaló que no planea ser la 'Reina del reggaetón' y expresó su admiración por sus colegas de la industria musical.

"Para Becky G, Natti Natasha, Anitta, Ivy Queen y para todas las mujeres que les he demostrado mi respeto en todas mis redes sociales y entrevistas. He tenido el honor de decirles en persona cuánto admiro su trabajo y trayectoria, pero todas somos merecedoras de lo que tenemos porque a ninguna nos han regalado nada", expresó en un inicio.

"Esto es una corona (sosteniendo una) y nadie no las va a dar por lo que hemos hecho. Yo no estoy buscando un título y solo estoy buscando el éxito de mi carrera como todo el mundo lo está haciendo todos los días y levantándose por un sueño", agregó Karol G.

En otro momento de su video, la cantante colombiana nombró a su pareja Anuel AA y dijo estar agradecida con él por su apoyo incondicional.

"A mi novio (por Anuel AA) solo quiero decirte gracias porque sé lo que quisiste decir. Soy tu reina y me siento muy feliz de que me veas así de grande porque me motivas. A todos ustedes vayan hacer lo que les gusta y trabajen por eso", finalizó Karol G.

Mensaje de Karol G a sus detractores

El mensaje de Anuel AA que despertó la furia de los fans de Ivy Queen

Anuel AA fue blanco de críticas tras minimizar los años de trayectoria de la cantante Ivy Queen. El cantante de trap señaló que la puertorriqueña ya no es la 'reina del reggaetón' porque según él, sus canciones ya pasaron de moda y no suenan en la radio.

Don Omar, Residente de Calle 13 y 'El Chombo' fueron algunos de los artistas que se pronunciaron en contra de Anuel AA y se dirigieron a él con videos.