Ivy Queen: 5 canciones que la consagraron como la "reina del reggaeton”

El nombre de Ivy Queen tomó protagonismo nuevamente, luego que Anuel AA opinara sobre la carrera de la cantante. El comentario desató controversia en redes sociales, pues el novio de Karol G cuestionó el título de la “reina del reggaeton” que se ganó la boricua hace años.

Todo comenzó cuando el novio de Karol G utilizó su cuenta de Instagram para escribir: "¿Cómo me van a decir que una mujer que no pega una canción hace más de siete años es la reina del reggaeton? ¡Los números no mienten!".

"Kobe era el rey para sus tiempos, pero ahora es Lebron", agregó el prometido de Karol G.

Aunque no mencionó su nombre, desde hace años Ivy Queen es conocida mundialmente con este título dentro del género musical. La boricua fue la primera en poner su huella en el reggaeton, por ello aquí repasamos sus mejores canciones que la consagraron como la “reina del reggaeton”.

1. Pa’ la cama voy

2. Te he querido, te he llorado

3. Menor que yo

4. Yo quiero saber

5. Que lloren

Ivy Queen responde a Anuel AA

Luego de que se cuestionara su título ganado hace años, Ivy Queen no dudó en pronunciarse en redes sociales y le respondió fuerte y claro a Anuel AA.

“Culicag... Anuel AA, ¡tú no quieres cruzarte con la reina!”, le dijo al novio de Karol G en Instagram.

Horas después, vía Twitter, Ivy Queen dijo sentirse sorprendida por las faltas de respeto y recalcó que fue ella quien abrió camino para otras intérpretes.

“Construí a base de sacrificios, cimientos para armar un puente por el que hoy caminan mujeres. Siempre abogando a la unión femenina y apoyando muchísimo al talento nuevo. Sorprendida con las faltas de respeto. Indignación total”, sostuvo la cantante, quien este año lanzó su nuevo álbum titulado “Llegó la Queen”.

Construí a base de sacrificios, cimientos para armar un puente por el que hoy caminan mujeres. Siempre Abogando a la unión femenina y apoyando muchísimo al talento nuevo. Sorprendida con las faltas de Respeto!

Asimismo, diversos artistas como Residente, Don Omar, Luis Fonsi y Alejandro Sanz mostraron todo su respaldo y respeto a Ivy Queen por su gran trayectoria musical.