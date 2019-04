Anuel desprecia a Ivy Queen en las redes pero ella arremete con respuesta

Anuel AA atacó a Ivy Queen a través de su cuenta de Instagram donde le recordó que ya no es más la reina del reggaetón porque según él, sus canciones han pasado de moda.

"Cómo me van a decir que una mujer que no pega una canción hace más de 7 años es la reina del reggaetón, los números no mienten" escribió en su historia el puertorriqueño.

A pesar de que no mencionó su nombre, los usuarios rápidamente se dieron cuenta que hizo referencia a la reggaetonera Ivy Queen, pues ella recibió ese seudónimo tras colocarse como una de las pioneras del género a partir de 1990.

Anuel, además escribió en uno de los comentarios: "Karol G, la reina del reggaetón". Su opinión se hizo pública y llego a oídos de Ivy Queen, quien no dudó en responderle: "¿Será que tengo que recordarte de dónde yo vengo? Culi##, Anuel, tú no quieres cruzarte con la reina"

Pero también se pronunció en su cuenta de Twitter, esta vez, con una mensaje resaltando su labor con la unión femenina y el nuevo talento, sin embargo, consideró que fue una falta de respeto a su persona y reconoció su indignación.

Ivy Queen llamó la atención el viernes pasado con un saludo a sus seguidores que estuvieron en su última presentación en Colombia, ahí contó que se conmovió hasta las lágrimas por el recibimiento. Al parecer, a Anuel AA no le cayó bien la noticia.

Ivy Queen alcanzó con su álbum 'Diva', donde se encuentra su sencillo más aclamado ' Yo quiero bailar', el puesto Nº 24 en la lista Top Latin Albums de Billboard, el Nº4 en el Reggae Albums de Billboard y por último, el Nº1 en el Tropical Albums también de Billboard.

Ivy Queen responde a Anuel AA