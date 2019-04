Daddy Yankee respalda a Anuel tras discusión con Ivy Queen y le llueven críticas en las redes

Anuel, Karol G, Daddy Yankee y Ozuna estarían preparando un nuevo tema en conjunto, así lo demostraron en una foto en sus cuentas de Instagram.

"Los reyes en los Billboard" escribió Anuel al igual que Daddy Yankee lo que causó que en ambas cuentas las críticas no se hicieran esperar.

El reggaetón antiguo versus el reggaetón moderno. Los fanáticos exigieron a Anuel que no se autoproclame rey porque según ellos, el único que merece y ha logrado obtener ese puesto con su trayectoria en el reggaetón, es Daddy Yankee.

"¿Por que con Anuel? sabes que no es artista, no sabe cantar", "Sobra Anuel y Karol G", "El único rey ahí es Daddy, los demás un producto del momento", "El único rey que veo a es Daddy Yankee", "Cuáles Reyes, recuerda que vas comenzando en ese mundo no te creas rey", son algunas de las críticas de los usuarios.

Hace unos días, Anuel tuvo un cruce de palabras con Ivy Queen, quien le respondió al trapero pues este le dijo que ella no es la reina del reggaetón sino su pareja, Karol G. El trapero se basó en los éxitos musicales de Karol G que han sonado en los últimos años, sin tomar en cuenta que Ivy Queen continúa vigente y dando conciertos.

Otros artistas como el 'Chombo' y 'Residente' apoyaron a la cantante Ivy Queen. Por ello, uno de los usuarios lo acusó de traición al cantante de 'Rompe' tras su nueva colaboración con el trapero y su pareja Karol G.

Sin embargo, Daddy Yankee atinó a escribir tan solo "que hable la música". Además, el reggaetonero Ozuna también se encuentra en problemas pero con la justicia, pues es el presunto sospechoso de la muerte de su amigo, Kevin Fret.

Daddy Yankee & Anuel en colaboración para la canción 'Adictiva'