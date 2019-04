Ebelin Ortiz conmueve con su drama personal a sus 48 años

La actriz peruana Ebelin Ortiz utilizó sus redes sociales para hacer una pregunta a sus seguidores, pero de paso dio a conocer detalles de su vida privada.

La actriz de cine, teatro y televisión aseguró que es “menopáusica”, que no tiene hijos pero no porque no quiera, sino porque no puede tenerlos. Además reveló que le gustaría llegar al altar.

Ebelin Ortiz, de 48 años, reflexionó sobre los estereotipos que giran en torno al matrimonio. Además pidió las opiniones de sus seguidores de Twitter.

“Soy Ebelin Ortiz. Tengo 48 años, menopáusica. No tengo hijos y no puedo tenerlos. No me he casado nunca y creo en el matrimonio pero, según los entendidos, el matrimonio solo sirve para procrear. ¿Qué hago si a estas alturas de mi vida me proponen matrimonio, no acepto?”, señaló la artista.

Meses atrás, la multifacética actriz expresó su interés por hacer algo por el país como regidora del municipalida de Lima, luego que en el 2011 postulara como candidata al Congreso por el partido Perú Posible del expresidente Alejandro Toledo.

Al ser consultada si se sentía preparada para asumir el cargo de regidora a la alcaldía de Lima por la lista del PPC, que tuvo como candidato oficial a Alberto Beingolea, Ebelin Ortiz respondió: “Más allá de los talleres y la preparación teórica que puedo haber tenido, el trabajo que vengo haciendo en el tema género, discriminación y racismo habla de lo que ellos necesitan de mí”.

“Siempre estoy metida en diversas actividades a la vez. Lo bueno de cuando eres regidora es que no tienes que cumplir con tantas horas, o sea que si logramos un buen lugar, mis mañanas serán en la municipalidad, mis tardes en la universidad y mis noches en el teatro”, añadió.

Por otro lado, Ebelin Ortiz contó que le pidió a la virgen de Guadalupe que le conceda la gracia de encontrar el amor. “Sí, estoy sola hace unos tres años y a mí me gusta compartir, me aburre ir al cine o al teatro sola. Uno siempre quiere un compañero que sea inteligente, que tenga una buena conversación, en mi caso, que le guste bailar, que sea espiritual, que pueda ser un compañero a largo plazo, así que estoy dándome la oportunidad de conocer gente”, expresó en agosto del año pasado.