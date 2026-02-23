Charlie Carrasco NO encabeza encuesta presidencial con 32%: sondeo presenta inconsistencias

LO FALSO:

Charlie Carrasco encabeza encuesta presidencial de febrero con 32%.

LO VERDADERO:

Encuestadoras reconocidas como Datum, CPI e Ipsos señalan en sus estudios de febrero que Rafael López Aliaga es el candidato que lidera la intención de voto presidencial 2026, a diferencia de Charlie Carrasco, que ocupa lugares más alejados (otros/otros candidatos).

El sondeo viralizado en Facebook no brinda detalles acerca de la metodología utilizada, de la empresa que lo realizó y si esta se encuentra o no inscrita en el Registro Nacional de Encuestadoras del JNE.

El contenido presenta errores de escritura en los nombres de los candidatos.

En redes sociales circula una encuesta que ubica a Charlie Carrasco en el primer lugar de intención de voto de febrero para las elecciones presidenciales. No obstante, según los sondeos del mismo mes de entidades reconocidas como Datum, CPI e Ipsos, es Rafael López Aliaga quien lidera, mientras que Carrasco figura en puestos inferiores (otros/otros candidatos).

El estudio viralizado, además, no indica qué firma lo realizó, si cuenta o no con inscripción en el Registro Nacional de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y tampoco especifica su metodología. Adicionalmente, presenta inconsistencias en los nombres reales de los candidatos. Por tales motivos, carece de credibilidad.

Detalles del contenido difundido en redes sociales

En Facebook se ha compartido un sondeo que asegura que Charlie Carrasco, candidato a la presidencia 2026 por el Partido Demócrata Unido Perú, lidera con 32% de intención de voto. Tras él, se ubican Roberto Sánchez de Juntos por el Perú (24%) y Ricardo Belmont del Partido Cívico Obras (18%).

Imagen viralizada en redes sociales. | Foto: Facebook

El contenido con mayor interacción se publicó el pasado 11 de febrero, obtuvo 600 reacciones, 644 comentarios y 130 compartidos.

Imagen más viralizada en redes sociales. | Foto: Facebook

Análisis del contenido difundido en redes sociales

El sondeo mencionado en líneas anteriores, sin embargo, no tiene sustento verificable. De acuerdo con las encuestas de febrero de firmas reconocidas como Datum, CPI e Ipsos, quien encabeza la lista es Rafael López Aliaga. Tras él, se suelen encontrar Keiko Fujimori, Carlos Álvarez, Mario Vizcarra y César Acuña, mientras que Charlie Carrasco se ubica aún en posiciones inferiores (otros/otros candidatos).

Encuesta de Datum para El Comercio, del 30 de enero al 3 de febrero de 2026. | Foto: Datum

Intención de voto presidencial según CPI, febrero de 2026. | Foto: CPI

Intención de voto presidencial según Ipsos, febrero de 2026. | Foto: Ipsos

Ipsos, incluso, precisa en la descripción de su documento de intención de voto de febrero lo siguiente: “Ha cumplido seis meses consecutivos en el primer lugar. Desde agosto pasado, Rafael López Aliaga ocupa esa privilegiada posición en la larga lista de candidatos presidenciales con mayor intención de voto en las encuestas que Ipsos realiza para Perú21”.

Descripción del documento de intención de voto presidencial de Ipsos, febrero de 2026. | Foto: Ipsos

Adicionalmente, es relevante mencionar que el sondeo compartido en Facebook no cuenta con algún logotipo o nombre que identifique a la persona natural o jurídica responsable de su elaboración, por tanto, no es posible determinar si se encuentra o no afiliada al Registro Nacional de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), listado oficial de personas y entidades autorizadas para elaborar y divulgar encuestas electorales en el Perú.

Tampoco muestra datos técnicos como el tamaño de la muestra, el sistema de muestreo, el nivel de confianza y el margen de error, requisitos establecidos en el Artículo 18 de la Ley N.° 27369, que regula la difusión de sondeos electorales.

Indicaciones del Artículo 18 de la Ley N.° 27369 en relación a la elaboración de encuestas electorales. | Foto: Congreso de la República

Por último, se observan inconsistencias en la escritura de los nombres de los candidatos:

Charlie Carrasco es presentado como “Charly Carrasco” y Yonhy Lescano como “Jhonny Lescano”.

Se omiten los apellidos compuestos de Alfonso López Chau y Rafael López Aliaga (“Alfonso Lopez” y “Rafael Lopez”), ambos, incluso, sin tilde. Lo mismo ocurre con los apellidos de Roberto Sánchez y Carlos Espá.

En vez de incluir el nombre real de José Luna Gálvez, solo se menciona su apelativo, “Pepe Luna”.

Es decir, no existe uniformidad.

Nombres errados de los candidatos en el sondeo viralizado. | Foto: Facebook

Por los motivos detallados en párrafos anteriores, la encuesta difundida en redes sociales carece de autenticidad.

Conclusión

En síntesis, en Facebook circula una encuesta que posiciona a Charlie Carrasco en el primer lugar de intención de voto presidencial de febrero, con 32%. Sin embargo, sondeos del mismo mes de firmas confiables como Datum, CPI e Ipsos indican que Rafael López Aliaga es quien encabeza la lista. Carrasco ni siquiera figura textualmente en ella.

Por otro lado, el estudio difundido no detalla su metodología, quién lo elaboró y si pertenece o no al Registro Nacional de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Además, presenta errores en la escritura de los nombres de los candidatos. Por dichas razones, el contenido viralizado es falso.

