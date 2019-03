Nicolas Cage exige divorcio a Erika Koike a solo cuatro días de su matrimonio

El actor Nicolas Cage solicitó el divorcio a la maquilladora profesional de cine Erika Koike, solo cuatro días después de haber contraído matrimonio con ella, según dio a conocer el portal especializado TMZ.

El sábado pasado, la pareja asistió a la Oficina de Licencias Matrimoniales del Condado de Clark, en Las Vegas, para solicitar una licencia de matrimonio, documento que en Estados Unidos es requisito para poder llegar al altar. Pero algo insólito sucedió: el intérprete armó un verdadero escándalo. Los presentes grabaron con sus celulares algunos videos donde se escucha a Nicolas Cage decir: "Ella se quedará con todo mi dinero". En otra de las grabaciones, también se le oye gritar "No lo voy a hacer", mientras Koike le respondía "Bebé, yo no te he pedido que lo hagas". Según los testigos, el artista se encontraba en estado de ebriedad.

PUEDES VER Nicolas Cage arma escándalo a su novia en registro matrimonial

El ganador del Óscar y su pareja salieron de la dependencia con los papeles firmados y de acuerdo a una fuente de TMZ se casaron ese mismo día. Sin embargo, este miércoles, solo cuatro días después, el actor pidió la nulidad del enlace.

El matrimonio entre Nicolas Cage y Erika Koike vendría a ser el cuarto del intérprete, ya que estuvo casado por primera vez con Patricia Arquette de 1995 a 2001, luego con Lisa Marie Presley de 2002 a 2004, y más tarde con Alice Kim de 2004 a 2016, con quien tuvo a su segundo hijo, quien tiene 13 años. El primero, Weston, nació en diciembre de 1990, fruto de su relación con la actriz Christina Fulton.

La estrella de Hollywood saltó a la fama con películas como 'Ghost Rider', 'Contracara', 'Raising Arizona', 'Moonstruck', entre otras, y además regresará a la pantalla grande con la cinta 'El Gran Asalto'.



Nicolas Cage tiene vergonzoso comportamiento al pedir licencia de matrimonio