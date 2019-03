Un día fue suficiente para que la preventa de boletos en la plataforma web de Joinnus se agoten; demostrando, así, su gran espera. Motorama, el grupo musical que se hizo conocida por canciones como: “Eyes”, “Alps”, “Ghost”, “Wind in her hair” y “To the south”, regresa a la capital este 17 de mayo para presentar su nuevo álbum “Many Nights” que cuenta con el inconfundible sonido indie post-punk.

Tras exitosas presentaciones en países de Europa y Asia, el grupo conformado por Vlad Parshin incluyó a Lima en su gira mundial, y a otras ciudades como Bogotá, Santiago de Chile, San Luis de Potosí, Querétaro, Monterrey, Guadalajara, Tijuana y Ciudad de México.

Sus conciertos contienen una mezcla estética de new wave con sonidos del post-punk. Ellos suelen realizar sus shows en vivo con efectos visuales-creados por sí mismos-, con una variedad de imágenes en blanco y negro que pretenden evocar nostalgia en su público.

Motorama promete hacer un recorrido con lo mejor de su discografía, además contará con el sistema de sonido Line Array, altavoces con mayor calidad, y el poderío escénico que los caracteriza.

El espectáculo se mostrará en el Centro de Convenciones Festiva, ubicado en la Av. Alfonso Ugarte 1439, Lima.

Preventa

129 soles – General (Preventa - Agotado)

149 soles – General (Precio Full)

199 soles – Balcón VIP (Agotado)

(Precios NO incluyen comisión de ticketera)