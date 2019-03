Nicola Porcela descarta volver a integrar 'Esto es Guerra' [VIDEO]

Nicola Porcella no vuelve más a 'Esto es Guerra', así lo dio a conocer en una transmisión en vivo que realizó hace unos días en su cuenta de Instagram.

Como se recuerda, el popular 'capital histórico' se vio obligado a retirarse del reality cuando estalló el escándalo de la denominada 'fiesta del terror', en la que Poly Ávila y Claudia Meza denunciaron haber sido drogadas.

Tras este escándalo, la expareja de Angie Arizaga se sentó en 'El valor de la verdad' para contar todo lo relacionado a la reunión en mención, por lo que en un momento se especuló que llegaría a Latina. Sin embargo, días después se le vio celebrando en aniversario de Pro Tv, productora de 'Esto es Guerra', lo que llevó a pensar que el chico reality volvería al programa de América TV.

Pero al ser pregunto por uno de sus seguidores si volvería, no dudó en responder y sacar de dudas a todos. "¿Si volveré al programa? No, a ‘Esto es guerra’ no vuelvo, pero tampoco les voy a contar qué voy a hacer y a dónde me voy a ir", señaló y no volvió a ser cuestionado.

Además se animó a hablar de su situación sentimental."Ustedes siempre me preguntan por una persona especial, yo no contesto y se molestan. Lo único que quiero decir es que yo estoy feliz y le deseo la felicidad a todo el mundo. Yo estoy contento y espero que todo el mundo lo sea. Después de mucho tiempo estoy muy feliz", finalizó.

Nicola Porcella revela si volverá a ser un chico reality